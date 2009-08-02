Севастопольский пловец совершил 60-километровый заплыв

Севастопольский пловец-марафонец Олег СОФЯНИК совершил 60- километровый заплыв в честь приезда в Севастополь Патриарха Русской Православной Церкви КИРИЛЛА.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель общественной организации «Объединение поддержки и развития молодёжи и спорта в городе Севастополе» Александр СИНЯВСКИЙ, спортсмен стартовал 31 августа в 21.00 от поселка Фрунзе Сакского района, и вчера и 1 августа в 15.00 финишировал в Карантинной бухте Севастополя у древнего Херсонеса.

«Первоначальные планы проплыть 90 километров из Евпатории в Севастополь пришлось изменить, так как у берегов Евпатории вода была 17 градусов», сообщил О.СОФЯНИК после окончания заплава. По словам марафонца, он плавает «и зимой, но, учитывая продолжительность заплыва, решили не рисковать. И как оказалось, не зря. Сначала мешал ветер, который прижимал к берегу, дважды попадали в дождь. А на заключительном участке ветер резко изменился, и мы не смогли причалить у Херсонесского колокола, пришлось заходить в Карантинную бухту», сказал он.

(всю дистанцию на надувной лодке рядом с пловцом прошёл его друг, инструктор штурмового боя Владимир АНДРУСЕНКО—УНИАН). В.АНДРУСЕНКО сообщил журналистам, что «первую половину пути волнение на море было около двух баллов. Волны несли нас на берег, поэтому пришлось уходить дальше в море». В ближайших планах О.СОФЯНИКА совершить заплыв по Днепру.

Заплыв организован общественной организацией "Объединение поддержки развития молодёжи и спорта в Севастополе". Финансовую поддержку оказали ЗАО Стивидорная компания» «Авлита» и судоремонтный завод «Южный Севастополь».