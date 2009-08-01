Жителей Севастополя просят не выезжать в город на личном транспорте в день визита Патриарха

Председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН предложил севастопольцам в день приезда главы РПЦ Патриарха КИРИЛЛА «по возможности, вообще воздержаться от выезда в город на своем транспорте; как минимум до 16-ти часов», когда планируется возобновить движение в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении главы города в связи с предстоящим приездом в Севастополь Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси КИРИЛЛА, запланированным на 2 августа.

Обращаясь с предложением ко всем, кто собирается побывать в этот день в Херсонесе, глава администрации акцентировал: «в 5 часов утра откроются ворота в Херсонесе. Друзья, у вас будет два часа, чтобы пройти на территорию заповедника. В 7 часов утра доступ будет закрыт. То есть, если вы собираетесь побывать на этой службе, но по каким-то причинам не сможете добраться до Херсонеса до 7 утра, туда вы уже не попадете».

С.КУНИЦЫН также обратил «внимание все тех, кто собирается увидеть и услышать Патриарха на площади Нахимова: добираться в центр необходимо также заранее. Ровно в 10.30 доступ на площадь будет закрыт». Как отметил глава города, «это - не прихоти. Этого требует обеспечение безопасности, общественного порядка. Мы ожидаем скопление десятков тысяч людей». С.КУНИЦЫН также напомнил, что и на Херсонесе, и на площади Нахимова будут установлены огромные светодиодные экраны, обеспечивающие трансляцию.

По словам председателя горадминистрации, «будут ограничения и в движении общественного транспорта».

С.КУНИЦЫН выразил уверенность: «в Севастополе не будет никаких инцидентов, провокаций и нарушений порядка». На итоговом заседании оргкомитета по подготовке приезда в город Патриарха, С.КУНИЦЫН сообщил, что как стало известно, о своем участии в мероприятиях в Херсонесе и на площади Нахимова заявили председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, командующий Пограничными войсками Украины Николай ЛИТВИН, экс-президент Украины Леонид КУЧМА, экс-премьер-министр Украины Валерий ПУСТОВОЙТЕНКО. Заместитель председателя городского совета Петр КУДРЯШЕВ добавил, что о своем участии заявили также 8 народных депутатов Украины.