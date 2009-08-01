Севастопольский марафонец проплывет 90-км в честь Патриарха

Севастопольский пловец-марафонец Олег СОФЯНИК вчера начал свой 90-километровый заплыв из Евпатории в Севастополь в честь приезда в Севастополь Предстотеля РПЦ Патриарха КИРИЛЛА.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель общественной организации "Объединение поддержки и развития молодёжи и спорта в городе Севастополе" Александр СИНЯВСКИЙ, спортсмен стартовал в Евпатории в 21.00, и планирует завершить заплыв 2 августа у Владимирского собора в Херсонесе, в день приезда Патриарха КИРИЛЛА в Севастополь.

Марафонца на дистанции сопровождает на надувной лодке его друг, инструктор штурмового боя Владимир АНДРУСЕНКО. Как добавил А.СИНЯВСКИЙ, по телефону В.АНДРУСЕНКО сообщил, что пловцу «немного мешает плыть боковой северо-западный ветер».

Как сообщал УНИАН, первый марафонский заплыв О.СОФЯНИК совершил в 2002 году.

Самыми известными его успехами являются заплыв от Свято-Георгиевского монастыря на мысе Фиолент до Владимирского собора в Херсонесе (около 30 километров, 9 часов плавания, в 2005 году) и из Евпатории в Николаевку (ночной заплыв, 40 километров, 14,5 часа плавания, в 2007 году).

12 июня текущего года О.СОФЯНИК проплыл дистанцию длиной в 38 километров из Балаклавы в Севастополь. Этот заплыв спортсмен посвятил 226-й годовщине со дня основания Севастополя.

1 июля, в Стамбуле, севастопольский пловец-марафонец совершил 6-километровый заплыв через Босфор из Европы в Азию.