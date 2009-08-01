Патриарх Кирилл: «Первые шаги православной веры начались с Крыма»

После освящения купольных крестов строящегося Александро-Невского кафедрального собора в Симферополе Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ответил на вопросы журналистов.

— Традиционный вопрос — расскажите, пожалуйста, о цели визита.

— Первый раз в истории Патриарх приехал в Крым — я думаю, что этим все сказано. Патриарх является пастырем своего народа, и я приехал для того, чтобы молиться с людьми, преподать им свое благословение, услышать их голоса, разделить с ними их скорби и их радости.

— Вы бывали раньше в Крыму, и когда это было?

— Бывал в Крыму в юности — я здесь любил отдыхать. Последний раз я здесь был на одной из конференций, которая устраивалась в начале 2000-х годов, и даже выступал в вашем парламенте.

— А что Вы говорили в парламенте?

— Выступление было связано с темой конференции, а тема была — «Россия и Украина».

— Ваше Святейшество, скажите, пожалуйста, какое место в Вашем сердце занимает Крым? И правда ли, что Ваша книга «Слово пастыря» вышла и на украинском языке?

— Да, книгу «Слово пастыря» перевели в том числе и на украинский язык.

Крым занимает очень большое место в моем сердце, и, думаю, должен занимать очень большое место в сердце каждого православного человека, который живет на этих огромных просторах, который принадлежит к исторической Руси, вышедшей из киевской купели Крещения. Ведь именно с Крыма началось просвещение.

Мой небесный покровитель, святой равноапостольный Кирилл, в свое первое миссионерское путешествие прибыл именно сюда, в древнюю Тавриду. Здесь, в Херсонесе, он начал проповедовать слово Божие. И эта проповедь была очень успешна — в результате ее крестился киевский князь Аскольд. Это было почти за 120 лет до крещения князя Владимира. Значит, первые шаги православной веры по нашей земле начались здесь, в Крыму.

Я думаю, что одно только это превращает Крым в духовный центр для всего нашего народа, и как важно, чтобы люди поняли, что это не только место пляжного отдыха, не только место приятного времяпровождения, но и место паломничества, и дай Бог, чтобы с возрождением веры в нашем народе усилилось паломничество в Крым, к истокам нашего Православия.

— Ваше Святейшество, говорят, что в следующем году Вы приедете в Одессу. Правда ли это, и какие места Вы хотели бы посетить?

— Я очень не люблю загадывать, но всегда говорю так: если Господь благословит, то я хотел бы быть в том числе и в Одессе, где построен величественный кафедральный собор, где живут православные люди, которые меня горячо приглашают посетить этот город.

Благодарю вас. Храни всех Господь, дорогие мои.