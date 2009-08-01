Патриарх Кирилл в Украине: День пятый

31 июля, около 14.00 самолет с делегацией Русской Православной Церкви и журналистами приземлился в Симферополе.

Несколькими часами ранее в Крым прибыл Митрополит Киевский и всея Украины Владимир и другие представители духовенства Украинской Православной Церкви.

Митрополит Владимир возглавил торжественную встречу Патриарха в аэропорту. Патриарха также встречали правящий архиерей Симферопольской епархии митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, экс-посол РФ в Украине, а ныне советник Президента России Виктор Черномырдин, председатель Верховного Совета Крыма А.П. Гриценко, председатель Совета министров АР Крым В.Е. Плакида и другие представители крымской власти.

Из аэропорта Предстоятель Русской Православной Церкви отбыл с визитом в Свято-Троицкий женский монастырь в центре Симферополя. У святых врат обители Святейшего Патриарха встречали настоятельница монастыря игуменья Евсевия (Пальчик) с сестрами, духовенство Симферопольской епархии, многочисленные паломники и жители города.

В соборном храме монастыря Святейший Владыка поклонился мощам святителя Луки, архиепископа Симферопольского (Войно-Ясенецкого, †1961).

В Троицком соборе Предстоятеля Русской Православной Церкви приветствовал митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Правящий архиерей Симферопольской епархии преподнес в дар Святейшему Патриарху и Блаженнейшему Митрополиту Владимиру ковчежцы с частицами мощей святителя Луки.

Его Святость обратился к пастве с первосвятительским словом и передал в дар монастырю образ Божьей Матери «Знамение».

Затем Святейший Владыка посетил музей святителя Луки, что на территории обители.

Потом Святейший Патриарх отправился на место строительства кафедрального собора во имя святого князя Александра Невского в Симферополе, где освятил накупольные кресты для святыни.

Идея соорудить собор в центре города возникла еще во время посещения Крыма Екатериной ІІ, но возвели его лишь через 100 лет - при Александре ІІІ, в 1881 году.

В 1922 году собор был закрыт, а через 8 лет его сровняли с землей. На месте пятикупольного храма разбили сквер, а в братской могиле похоронили останки защитников города, погибших в годы Великой Отечественной войны. Когда начались работы по восстановлению собора, останки были перенесены на военное кладбище.

Сейчас у стен строящегося храма возвышаются памятный крест и плиты с надписью «Никто не забыт, ничто не забыто», а также плита с именами воинов танкового корпуса, павших в боях за освобождение Крыма.

Восстановление Александро-Невского собора началось в 2003 году. Сейчас практически завершено возведение стен, установлены купола. Храм представляет собой грандиозных размеров сооружение, его украшают портики с колонами в классическом стиле.

Более 2 тысяч крымчан собрались в храме, чтобы увидеть Патриарха Московского и всея Руси и помолиться вместе с ним. Верующие держали в руках портреты Патриарха, флаги России, иконы с изображением Георгия Победоносца и транспаранты с лозунгами «С нами Бог и Патриарх всея Руси Кирилл».

ВНИМАНИЕ! На субботу, 1 августа, мероприятий в рамках визита Святейшего Патриарха Кирилла не запланировано.

В воскресенье, 2 августа, Патриарх Кирилл возглавит богослужение в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе - древнегреческой, а позднее византийской колонии, где в 988 году принял христианство креститель Руси святой князь Владимир. После богослужения Святейший обратится к верующим на главной площади Севастополя.

Выступая на пресс-конференции накануне прибытия Святейшего Патриарха в Симферополь, митрополит Лазарь еще раз подчеркнул, что визит Его Святости не несет в себе никакого политического подтекста. «Это будет встреча отца со своими возлюбленными детьми. Святейший будет молиться вместе со всеми нами обо всех нас. Мы причастимся Святых Христовых тайн из одной Чаши. Это будет зримым единством всех чад Христовых, собравшихся в нашей Православной Тавриде, на месте крещения святого равноапостольного великого князя Владимира, чтобы получить благословение Первоиерарха нашей единой канонической Православной Матери-Церкви».

Патриархия.ru