В Латвии появилась новая услуга — похороны на воздушном шаре. Желающим, чтобы их близкие стали чуть ближе к Богу, готов помочь бывший священник Латвийской Евангелическо-Лютеранской церкви (ЛЕЛЦ) Валтерс Коралис. Об этом пишет газета Телеграф.

За довольно умеренную для такого «эксклюзива» плату Валтерс готов совершить в воздухе или на земле похоронный обряд по лютеранской традиции, а затем развеять пепел усопшего в месте, выбранном родственниками или в соответствии с последней волей усопшего.

Помимо необычного места погребения, в остальном похоронный обряд будет проходить традиционно. Впрочем, во многом это будет зависеть и от пожелания самих клиентов. Священник готов сопровождать усопшего как в крематории, так и совершить отпевание уже в воздухе.

«Думаю, что эта услуга будет пользоваться спросом, — считает бывший священник. — Главное, чтобы о ней узнали люди. В моей практике мне довольно часто приходилось сталкиваться с тем, что люди, выполняя волю покойного или по иным причинам, хотят развеять его пепел по ветру в каком-то определенном месте или с высокой скалы».

«Я первый, кто начал крестить людей на открытом воздухе», — говорит он о себе. Однако сейчас Валтерс не привязан к какому-то храму и не имеет церковного начальства.

Впрочем, похороны в воздухе доступны, похоже, не только христианам. Священник-экспериментатор подходит к своему начинанию творчески и как истинный бизнесмен. Валтерс Коралис готов проводить не только лютеранские обряды, но и хоронить кремированных буддистов и язычников. На его взгляд, среди них также должен возникнуть интерес к развеиванию своего праха. Конечно, чуждые его вере обряды Валтерс проводить не станет, но присутствовать при них готов.

Как уже сообщалось ранее, в феврале 2008 года Высший совет ЛЕЛЦ принял решение освободить от занимаемой должности Валтерса Коралиса, который в то время являлся главой Валмиерского прихода святого Симона и пастырем второй крупнейшей общины Латвии. Ему вменяется избиение жены и многое другое. Сам же Коралис тогда заявил, что настоящей причиной его отставки является желание руководства Церкви прибрать к рукам недвижимость, которой владеет община церкви Святого Симона.

Архиепископ ЛЕЛЦ Янис Ванагс, комментируя действия Коралиса, отметил, что он больше не служит в Церкви, следовательно, все проводимые им обряды нельзя считать действительными.