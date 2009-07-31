Проповедь Патриарха в Горловском кафедральном соборе

Ваше Блаженство, Ваше Преосвященство, владыка Митрофан, дорогие отцы, братья и сёстры! То, что сейчас сказал владыка Митрофан в своём слове, передав состояние сердец людей, очень легло на моё сердце и на мой разум, потому что точно такие же чувства я испытываю. После величественной литургии при многотысячном стечении людей в Святогорской Лавре я имел возможность проехать по Донбасской земле. Не было ни одного населённого пункта, в котором десятки и сотни людей не приветствовали бы своего Патриарха. Кто-то махал руками, кто-то склонялся в поклоне, кто-то простирал руки за благословением – и всё это наполнило мою душу, мой разум, моё сердце и пониманием той важности, которую имеет православный Донбасс для всей нашей Церкви, и пониманием скорбей людей и их стремления обрести надежду.

Я хотел бы приветствовать жителей Горловки, а вместе с вами и всех жителей Донбасса. Горловка, как и весь Донбасс, – это та земля, где люди потом своим и кровью добывали и добывают хлеб насущный. Это земля шахтёров, металлургов, машиностроителей и химиков. Ваш труд производит реальные ценности. Если бы весь мир трудился так, как трудится шахтёрский Донбасс, то не было бы никакого кризиса. Кризис есть результат греха, который проник в современную экономику. Люди честного труда расплачиваются за тех, кто стяжал миллионы и миллиарды из воздуха. Мы все вместе расплачиваемся за человеческий грех: за обман, за стяжательство, за стремление к наживе, за потерю человеческого лица в экономических отношениях. И Церковь громко об этом говорит. Каждый труженик достоин пропитания. Об этом говорит апостол Павел в Послании к Фессалоникийцам: «Тот, кто не работает, пусть и не ест». Вы знаете, что потом безбожная идеология подхватила эти слова, включив их в свои «священные тексты». Но апостол Павел произнёс божественную истину: достоин награды тот, кто трудится. И потому не нужно унывать. Когда возникают временные трудности, нужно помнить, что трудящийся человек совершает дело, достойное того, чтобы иметь награду и от Бога, и от людей.

Кризис больно ударил именно по таким городам, как Горловка. Именно по тем людям, которые реально трудятся, а не играют в экономику. Но давайте вспомним нашу историю. Даже на памяти старшего и среднего поколения были ещё более тяжкие годы. Вспомнить хотя бы 90-е годы – годы полной разрухи, когда разваливались все экономические связи, когда неизвестно было вообще, что произойдёт со всеми нами. Мы прошли эти испытания. Верю, что и сегодня мы их пройдём.

Но каково же сегодня слово Церкви, обращённое к народу? А слово такое: вне зависимости от того, сколько мы получаем денег, какими материальными благами владеем, являемся ли мы людьми обеспеченными или нуждающимися, нужно помнить о том, что счастье человека – в его сердце. Можно обладать колоссальными деньгами и быть человеком глубоко несчастным. И время от времени приносят нам средства массовой информации свидетельства о том, как кончают жизнь самоубийством самые богатые люди на планете. Они уходят из этой жизни, громко стукнув дверью, потеряв всё, и одновременно имея всё, что хотели иметь. Из чего слагается и от чего зависит человеческое счастье? Оно принадлежит нашему духу, нашему сознанию. Всё там: и плохое, и хорошее, и радость, и скорбь. Одни и те же обстоятельства могут вызывать у одних – радость, у других – скорбь. Мы сами производим на свет своё благополучие или своё несчастье. И Церковь, обращаясь к людям, говорит, что счастье тогда, когда мы живём с Богом. Когда у нас сильная вера, тогда мы молимся и просим Господа помочь, и Он всегда слышит наши молитвы. Он не потакает нашей лени, нашему разгильдяйству, нашему стремлению жить лучше за счёт других. Поэтому не нужно обращать к Господу пустые молитвы. Но молитва искренняя, сердечная, в которой отражается реальное страдание человека, либо его радость, надежда или разочарование достигает Божьего Престола, и Господь слышит эту молитву и отвечает нам. Храните веру православную, несмотря на все соблазны жизни, храните единство Церкви, выше которого нет ничего. Если теряем единство Церкви, то не имеем надежды сохранить единство в наших семьях, в наших трудовых коллективах и даже в стране. Тот человек, который разрушает единство Тела Христова, никогда не будет иметь единства в своей семье и счастья. Он не будет иметь дружного и сплочённого коллектива. Этот человек обречён на одиночество. Мы должны беречь как зеницу ока единство Церкви нашей – Церкви мученической, исповеднической, свидетельствующей сегодня со всей прямотой и ясностью, что есть правда, а что есть ложь.

Здесь, на священной земле Донбасса, я не могу не сказать об отношениях России и Украины. Всё это – единое пространство Святой Руси, как и Беларусь, как и многие другие страны. Мы – единый народ, вышедший из купели Киевского крещения. Существуют различия в языках, в обычаях, в темпераменте, но мы живём одними ценностями. И пока есть одни ценности, есть эта духовная общность. А если есть духовная общность, то должна быть и солидарность, и взаимная поддержка, в том числе и в трудную годину экономического кризиса. Я уверен, что мы все вместе, как братья, взявшись за руки, сможем преодолеть в том числе и этот экономический кризис. А Церковь, объединяющая все братские народы, крестившиеся в Киевской купели, будет делать всё для того, чтобы способствовать развитию духовных и иных связей, включая экономические связи, культурные связи, сотрудничество в области образования и науки. Если кто-то нам скажет, что это плохо – давайте спросим, почему. И он нам никогда не ответит, почему плохо быть братьям вместе. «Что добро, или что красно, но еже житии братии вкупе», - говорит нам древний Псалмопевец, утверждая сегодня великую истину о том, что единство есть благо, а разделение есть грех и человеческое несчастье.

Я хотел бы особыми словами приветствовать в этом храме Блаженнейшего владыку Владимира – Предстоятеля Украинской Православной Церкви, который так много делает для того, чтобы сохранить единство Церкви, сохранить единство народа Украины. Дай Бог Вам, владыко, физических сил – духовная крепость у Вас есть. И дай Бог, чтобы Вас всегда окружали верные, надёжные помощники, которые бы в полной мере разделяли Ваши убеждения, Ваши целеполагания, Ваши духовные устремления. Дай Бог, чтобы весь епископат Украинской Церкви, объединённый вокруг Блаженнейшего, нёс великую миссию свидетельства о Христе своему народу, утверждая правду Божию и помогая людям преодолевать трудности, которые выпадают на их жизненном пути – даже такие большие и грозные, как нынешний экономический кризис.

Я бы хотел сказать также Вам, владыка Митрофан, слова поддержки. Вы являетесь правящим архиереем на земле особой, и народ Вас окружает особый – сильный верой, и вообще народ сильный, народ-труженик. Ваш великий долг – нести всегда этому народу слово Божией правды, помогать людям, духовно поддерживать их в трудных обстоятельствах жизни. Я верю, что Вы так же, как сегодня, и в будущем успешно будете осуществлять своё архипастырское делание, окружённый своими единомышленниками-пресвитерами, которые должны поддерживать Ваши руки подобно тому, как Аарон поддерживал руки Моисея.

Я бы хотел в память о сегодняшнем нашем молитвенном общении, о первом Патриаршем визите в Горловку преподнести сему святому храму образ Спасителя с памятной надписью. Молясь перед этим образом, испрашивайте у Господа помощи в вашей жизни. Вспоминайте также в ваших молитвах и Патриарха, который нуждается в ваших молитвах. Я прошу людей, чтобы они обо мне молились не формально, а вкладывая сердечное чувство. Через эту молитву о Предстоятеле Церкви вы соучаствуете в делах церковного управления, потому что ваши молитвы способны вразумить и поддержать меня, остановить от неправильных слов и неправильных действий и дать внутреннюю духовную силу для достойного совершения патриаршего служения. Вам же, владыка Митрофан, в память о посещении Горловки я хотел бы преподнести эту святую панагию как выражение моей любви к Вам и признательности за тот добрый труд, что несёте Вы в этом граде и в этой земле. В память о посещении Украины были изданы иконочки с изображением святого равноапостольного князя Владимира с памятной надписью на обороте и с моим благословением. Я прошу Вас, владыко, благословить Вашим священникам раздать их всем, кто присутствует в храме, кто стоит сейчас возле храма в память о нашем сегодняшнем молитвенном общении.

Благословение Божие, покров Царицы Небесной и молитвы святителя Николая пусть хранят нас от всякого зла, укрепляя единство Церкви, сохраняя и поддерживая единство Украины, а также содействуя братскому общению славянских народов, вышедших из Киевской купели Крещения. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами! Аминь.