Проповедь Святейшего Патриарха в Николо-Васильевском монастыре

С особым радостным чувством я ступил сегодня на землю этой святой обители, потому что много слышал о том, как она созидалась. Хорошо лично знал и основателя обители схиархимандрита Зосиму в то время, когда он еще был Ваней Сокур и учился в Ленинградской Духовной Семинарии, где я тоже был студентом, а позже и ректором.

Хорошо помню Ваню – человека доброго, отзывчивого, смешливого, с которым всегда было радостно общаться. Уже позже я с радостью узнал о том, что он принял монашеский постриг и был направлен на Донбасскую землю. Он попал сюда не от хорошей жизни. Будучи человеком правдивым, он говорил правду и власть предержащим. Потому власти не любили отца Савватия – в то время он носил именно такое имя. Поэтому его послали в это уединенное место, которое не могло похвалиться ни количеством прихожан, ни состоянием храмов. Начав буквально на ровном месте, отец Зосима сделал очень многое. Он привлек своей любовью людей, создал два монастыря, к нему стали приходить люди – и богатые, и бедные. И благодаря этому скромному пастырскому труду, усилиями очень многих людей, некоторые из которых внесли особый вклад в создание монастыря.

Поэтому мой первая мысль была сегодня, когда я переступил святые врата обители, возблагодарить Господа за милость, явленную на этом месте.

Все, что здесь произошло, очень хороший урок для каждого из нас. Нам иногда кажется, что дело, которое нужно сделать, не по силам. Иногда обстоятельства жизни такие трудные, что кажется, - ни при каких обстоятельствах ты не сможешь справиться с тем, что ты должен совершить. Это касается нашей духовной жизни. Как тяжело быть христианином, исповедовать веру в Господа, стремиться воплотить в жизнь Евангелие, когда вся окружающая жизнь, вся современная культура исторгает Евангелие из жизни людей. И делается это не потому, что какая-то политическая сила этого желает или какая-то идеология к этому стремится, а потому, что все современное устройство мира основывается на том, чтобы удовлетворять человеческие страсти, похоть. И где уж здесь до евангельской жертвенности, любви, всепрощения?

Сегодня трудно быть христианином, но не безнадежно. И огромное количество верующих людей и в Киеве, и здесь, в Донбассе, с которыми я имел и имею счастье молиться, ваши светлые лица, ваша твердая вера свидетельствуют о том, что никакие препятствия, которые встают на пути верующего человека, не являются для вас препятствием. Только очень важно хранить веру Православную, хранить единство Церкви, почитать святыни, молиться Богу не формально, а искренне, вкладывая в молитву и свою боль, и радость, и надежду. Ничто не приближает больше к Богу, как живая, искренняя молитва, постоянное памятование о Божием присутствии в жизни. Если человек живет с Богом, он ни на минуту не забывает, что Бог рядом. И это приводит к тому, что останавливается тот человек, когда, например, хочет произнести плохое слово, останавливается, когда задумал плохое дело. Потому что Бог-то совсем рядом, он все видит. Это ближнего своего можно обмануть – мужа, жену, брата, сестру, коллег по работе, начальников и подчиненных. Можно даже целый народ обманывать. Бога обмануть невозможно. И в ответ на нашу жизнь Бог выносит свой суд. Не тот Страшный Суд, который будет в конце истории, и не тот Суд, через который мы все пройдем после нашей смерти. Господь выносит Свой Суд здесь, в этой жизни, над каждым из нас. И может быть, грешник наказывается не очевидным образом для других людей. Иногда эта неочевидность приводит в смущение, говорят: «Ну почему же такой мерзкий человек, такой действительно плохой человек, а внешне так блаполучен?» Это не значит, что над таким человеком не совершается Суд Божий. Никто не знает, что в душе этого человека, какой там ад, какой там огонь. И человек лишается счастья и покоя не потому, что у него сокращается количество денег в кармане, или не потому, что он не может купить то, что очень хотел, а потому, что внутри вместо рая – ад. И это есть самое страшное наказание, у таких людей не светятся глаза так, как у вас светятся. Берегите этот свет - его можно сберечь только тогда, когда вы будете беречь веру Православную. Любить свою святыню, любить свою Церковь – единую Православную Церковь, Церковь святой Руси.

То, что здесь произошло, дает нам замечательный пример. Можно с нуля начинать работать, творить и достигать больших, важных, добрых вершин. Самое главное – чтобы труд сей был благословлен Богом. А на этом месте явно Божественное присутствие и Божественная помощь.

Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, дорогой Владыко, дорогой Митрополит Владимир, за Ваши труды, за Ваши молитвы, за Ваше архипастырское попечение о своем народе, за эту обитель, которая была создана по Вашему благословению и за Вашим участием.

Я бы хотел также обратить слова благодарности к Вам, владыка Иларион, за Вашу поддержку, которую Вы оказывали отцу Зосиме, за те советы, которые Вы давали, за труды, которые несли вместе с ним по созданию сей святой обители.

Совершенно особое слово благодарности я хотел бы обратить в адрес жертвователей, тех, кто помогал – Виктора Федоровича Януковича, Виктора Леонидовича Нусенкиса и многих других, имена которых, может быть, я не знаю, но которые оставляли здесь свои средства, а вместе с ними – и часть своего сердца. И мы видим сегодня эту Божию рукотворную красоту.

Мое особое слово приветствия к братии, к отцу-наместнику, к сестрам, к матушке-настоятельнице, ко всем, кто продолжает здесь дело отца Зосимы

- Трудитесь с отчаянием, с любовью относитесь к людям, которые сюда приходят, разделяйте с ними опыт жизни во Христе, поддерживайте добрым словом, участием, молитвой, и тогда никогда не зарастет трава к этому святому месту.

В память о завершении освящения Свято-Успенского собора я хотел бы передать эту древнюю икону Успения Божией Матери, которая пусть напоминает всем вам об этом первом Патриаршем богослужении в сей святой обители, о нашей общей молитве и о завершении строительства и освящении сего святого храма.

Пусть благословение Божие, покров Пречистой Царицы Небесной пребывает над сем местом и над всеми, кто трудится здесь во славу Божию. Аминь.