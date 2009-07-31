Патриарх освятил накупольные кресты Александро-Невского собора Симферополя

"Мы сегодня в центре Симферополя являемся свидетелями того, как после разрушения наступает возрождение. Дай Бог, чтобы этот яркий символ возрождения, собор святого князя Александра Невского, многому нас научил и дал нам надежду на наше возрождение, возрождение души, духа, жизни человеческого общества", - сказал Патриарх после освящения накупольных крестов.

Патриарх отметил, что "в этом храме, как в зеркале отразилась история отечества: и слава, и разрушение, и воссоздание".

На память об освящении крестов Предстоятель Русской Православной Церкви передал верующим, собравшимся на торжества в центре города, иконки святого равноапостольного князя Владимира - святителя Руси.

Вместе с Патриархом в этот день молились Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир, митрополит Симферопольский Лазарь и сонм духовенства епархии.

***Собор в центре города планировалось построить еще во время посещения Крыма Екатериной Второй, но возвели его лишь 100 лет спустя - при Александре Третьем, в 1881 году.

В 1922 собор закрыли, а спустя восемь лет он был взорван. На месте пятикупольного храма разбили сквер, а затем в братской могиле похоронили останки защитников города, павших в годы Великой Отечественной войны, потом их прах был перенесен на воинское кладбище.

Сейчас у стен строящегося храма стоит памятный крест и плиты с надписью "Никто не забыт, ничто не забыто", а также плита с именами воинов танкового корпуса, павших в боях за освобождение Крыма.

Восстановление Александро-Невского собора началось в 2003 году. К настоящему времени практически завершено возведение стен, установлены купола. Храм представляет собой грандиозное по размерам сооружение, он украшен портиками с колоннами в классическом стиле.