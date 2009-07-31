Патриарх: Крым должен быть не только местом «пляжного отдыха», но и местом паломничества

Патриарх московский и всея Руси КИРИЛЛ выражает надежду, что Крым станет местом массового паломничества.

Об этом он сказал сегодня в интервью журналистам в Симферополе после освещения крестов для куполов восстанавливаемого кафедрального Александро-Невского собора.

«Первые шаги православной веры по нашей земле начались здесь, в Крыму. Я думаю, что одно только это превращает Крым в духовный центр для всего нашего народа», - сказал предстоятель Русской Православной Церкви.

По мнению КИРИЛЛА, Крым должен быть не только местом «пляжного отдыха», но и местом паломничества. «Важно, чтобы поняли, что это (Крым – УНИАН) не только место пляжного отдыха, не только место приятного времяпрепровождения, но это и место паломничества», - отметил Патриарх.

Глава РПЦ выразил надежду, что после укрепления и возрождения веры у народа усилится число паломников в Крым, «к истокам нашего православия».

После освящения крестов верующие начали кричать: «КИРИЛЛ – наш Патриарх». А во время интервью журналистам люди скандировали: «Россия! Россия».