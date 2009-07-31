Визит Патриарха в Украину стал самой обсуждаемой темой в Рунете

Тема визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Украину несколько дней (с понедельника до вечера среды) возглавляла, по версии интернет-поисковика "Яндекс", тройку самых обсуждаемых среди блоггеров.

Особый интерес у интернет-пользователей вызвало полуторачасовое выступление патриарха Кирилла на украинском телеканале "Интер".

"Лучшее ток-шоу на украинских каналах за последние два года... Если бы все служители Церкви были, как патриарх Кирилл, то, наверно, и я бы поверила в Бога", - пишет Valex03.

С ней согласен другой блоггер, a_kulik: "А вообще патриарх энергичный. Мне скорее понравилось его выступление. Не елей в глазах, а энергия. Именно такой патриарх нужен России".

"Не России, а всем православным", - добавляет uralov.

Другой пользователь, завотделом Украины Института стран СНГ Кирилл Фролов (kirillfrolov) пишет в своем журнале, что "раскольники проиграли смысловую, событийную и информационную войну в Киеве".

"Патриарх Кирилл провел блестящий, покоряющий телеэфир на студии им. Довженко, продемонстрировав свойственный ему интеллектуальный класс. На этом фоне оппоненты Русской церкви выглядят косноязычными, злыми и бесперспективными деятелями", - считает он.

Политолог, профессор Виталий Третьяков (v_tretyakov) в своем ЖЖ высказывает мысль о том, что патриарх Кирилл своими выступлениями в Киеве "просто снял с повестки дня существование всего киевского так называемого политикума. Вот что значит настоящий политик и человек с интеллектом и политической волей".

Tailer_durden благодарит Бога, что "у православных такой энергичный и умный пастырь", а don_alexey, говоря о патриархе Кирилле, высказывает мнение, что "по мощи влияния на массы ему в данный момент нет аналогов в России и на Украине".

"Потрясающе, это (выступление патриарха на телеканале "Интер" - "ИФ") разговор с другом, такой теплоты в диалоге я уже давно не встречал. Есть чему поучиться для дискуссий в Интернете и на форуме. Многая лета нашему патриарху!" - пожелал guznin.

Одной из самых обсуждаемых тем, связанных с первосвятительским визитом на Украину, стала церемония возложения цветов к мемориалу жертвам массового голода, в которой приняли участие патриарх Кирилл и президент Украины Виктор Ющенко.

"Сильное и мужественное слово патриарха Кирилла. Одной этой его проповеди достаточно, чтобы понять, почему и ради чего Промысл Божий возвел (его - "ИФ") на патриаршую ступень", - пишет профессор Московской духовной академии протодиакон Андрей Кураев (diak_kuraev).

Разделяет эту точку зрения блоггер dbak: "Прекрасная, мужественная речь. Но столь же мужественно было уже само решение выступить у такого памятника. Спокойная и трезвая отповедь тем, кто пытается выставить напоказ стигматы одних и тем самым обвинить во всех грехах других. Общее горе, страшная правда, немыслимая боль - вот что здесь противопоставлено политизации".

Naked_sun благодарен патриарху за то, что он "не засоряет русский язык смешным новоязом "голодомор". Vof_ka "очень поражен этой речью - так расставить все точки над i может только Кирилл. Слава патриарху".

Zoyae "очень понравилось, когда патриарх сказал: "Эта Церковь (Святейший здесь поворачивается к Ющенко), господин президент, существует! Есть поместная Церковь в Украине. Если бы ее не было, не было бы сегодня и Украины!"

"Господи, храни отца нашего - Святейшего патриарха Кирилла! Даже из-за одного этого выступления стоило ехать", - считает блоггер.