2 тыс. мирян ждут Патриарха в Симферополе у кафедрального собора

Около двух тысяч верующих собрались в центре Симферополя, неподалеку от здания крымского парламента, в ожидании Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА, который прибудет сюда для освящения крестов для куполов восстанавливаемого кафедрального Александро-Невского собора.

Некоторые люди держат в руках флаги Крыма и портреты Патриарха. На одном из них написано: «С нами Бог и Патриарх всея Руси КИРИЛЛ».

Возле храма находится большое количество правоохранителей. Миряне с нетерпением ждут встречи с патриархом. А неподалеку от храма лежат пять крестов: один главный и четыре поменьше.

После прибытия в Симферополь Предстоятель РПЦ посетил Свято-Троицкий женский монастырь. Он отметил, что приехал в Крым для того, чтобы вместе с паствой молиться за мир и душевную крепость. «Я приехал в Крым для того, чтобы вместе с вами молиться, просить Господа, чтобы он даровал мир и душевную крепость», - сказал он.

Патриарх Кирилл поклонился мощам святителя Луки. «Я с трепетом поклонился мощам», - отметил глава РПЦ.

Митрополит симферопольский и крымский Лазарь передал Патриарху мощевик с частицей мощей святителя Луки. «Да укрепит он Ваше здоровье», - сказал ЛАЗАРЬ. В ответ КИРИЛЛ преподнес образ Пресвятой Богородицы. «Пусть этот образ дивный призывает к горячей молитве к Господу», - сказал Предстоятель РПЦ.

КИРИЛЛ отметил, что ему очень приятно быть на крымской земле, которая за последние годы «украсилась сотнями храмов». «Мне радостно быть среди народа божьего, который стоит на защите русской православной церкви, стоит на защите единства духовного наследия святого равноапостольного князя Владимира», - отметил московский Патриарх.

Со своей стороны, митрополит ЛАЗАРЬ напомнил, что в Таврии 420 лет не ступала нога Патриарха, поэтому крымская паства очень рада визиту КИРИЛЛА.

Стоя перед входом в храм, КИРИЛЛ отпустил в небо несколько белых голубей. Миряне приветствовали это действо радостными криками.