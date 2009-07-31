Патриарх освятил Свято-Успенский собор

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ сегодня утром в Донецкой области освятил Свято-Успенский собор Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой епархии, Святейший Патриарх КИРИЛЛ прочитал заключительную молитву на освящение собора и возложил святой антиминс на центральный престол.

Таким образом было исполнено завещание основателя Свято-Успенской Николо-Васильевской обители схиархимандрита Зосимы (Сокур), который еще в 2002 году смиренно просил своих духовных чад построить Собор в меру и подобие Успенского собора Московского Кремля с тем, чтобы его освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Именно об этом вспомнил митрополит Донецкий и Мариупольский ИЛАРИОН в своем слове, обращенном к Святейшему Патриарху. Также Владыка поблагодарил Первоиерарха за посещение Донбасса и обители. В дар Его Святейшеству митрополит ИЛАРИОН преподнес икону святых преподобных Зосимы и Савватия Соловецких - небесных покровителей отца Зосимы (в иночестве Савватия, в схиме - Зосимы). Также Его Святейшеству была преподнесена книга, повествующая об истории монастырей с. Никольское.

Обращаясь к верующим Донбасса, Святейший Патриарх КИРИЛЛ поблагодарил всех за твердое стояние в Православной вере.

Также он отметил труды благотворителей обители, которые дают возможность людям молиться и совершать дела милосердия.

На память о своем посещении Патриарх передал в дар монастырям старинную икону Успения Пресвятой Богородицы - небесной покровительницы обители.

После богослужения в соборе Предстоятель Русской Православной Церкви проследовал к могиле основателя монастыря схиархимандрита Зосимы (Сокур), где была отслужена заупокойная лития.