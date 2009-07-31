Патриарх Кирилл прибыл в Симферополь
16:03, 31 июля 2009Праздники
0
Поклонится святителю Луке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Симферополь. Здесь он освятит накупольные кресты для восстанавливаемого кафедрального собора Александра Невского.
Сегодня же он посетит Свято-Троицкий женский монастырь, где поклонится мощам святителя Луки Войно-Ясинецкого. Прошедший лагеря Гулага, Лука, дипломированный хирург, в годы Великой Отечественной войны, был архиепископом Крыма. В послевоенные годы он был удостоен Сталинской премии за «совмещение» пастырской деятельности с врачебной практикой.
Как сообщал УНИАН, Патриарх Кирилл с 27 июля по 5 августа совершает визит в Украину.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter