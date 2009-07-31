ПР требует дать правовую оценку заявлений Луценко о визите Кирилла

Народный депутат, член фракции Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО намерен обратиться в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку заявлениям министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО относительно приезда Патриарха КИРИЛЛА в Западную Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

В частности, отметил Ю.МИРОШНИЧЕНКО, в своем заявлении Ю.ЛУЦЕНКО использовал лексику противостояния, фактически назвав врагами миллионы православных Украины.

”И здесь возникает абсолютно правомерный и правовой вопрос: кого он имеет в виду, когда говорит о врагах государства? Миллионы верующих, которые встречают Патриарха КИРИЛЛА? Или тех, кто пришел с молитвой к своему пастырю?”, - сказал он.

Народный депутат отметил, что ГПУ должна изучить не только по форме, но и по содержанию заявление министра на предмет его причастности к уголовному преступлению, которым, безусловно, является разжигание межрелигиозной розни.

”Мы хотим услышать четкую правовую оценку словам Ю.ЛУЦЕНКО. Ведь контекст этого заявления как раз и свидетельствует о том, что в его основе – отнюдь не забота о порядке, не призыв к толерантности, терпимости и так далее, а как раз скрытое, но достаточно действенное средство провоцирования противостояния”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, вчера министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО призвал жителей Ривненской, Тернопольской и Волынской областей во время визита Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА вести себя толерантно. «Несмотря на определенную политизацию этого визита со стороны Партии регионов, я просил бы жителей Западной Украины назло врагам нашего государства показать высокую моральную культуру, даже в акциях протеста: политика политикой, религия религией... Мы должны быть выше заказанной из-за рубежа картинку «варваров-националистов», - сказал министр.