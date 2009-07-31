Патриарх Кирилл в Украине: День четвертый

Патриарх в Украине. 30 июля Святейший Патриарх Кирилл посетил Свято-Успенскую Святогорскую Лавру — главный духовный центр Донбасса. В этот день обитель празднует один из главных своих праздников — день памяти Святогорской иконы Пресвятой Богородицы.

Святогорский монастырь известен с XVI века. В 1787 году по указу императрицы Екатерины II в ходе секуляризации церковного имущества эта обитель была закрыта. Лишь в 1844 году при царе Николае I монастырь был возрожден. Тогда же в Святогорье был введен устав знаменитой Глинской пустыни. В результате уже в XIX веке в монастыре просиял целый сонм подвижников. После большевистского переворота монастырь вновь был закрыт, а на его территории начал действовать Дом Отдыха для трудящихся Донбасса.

Монашеская жизнь в Святогорье была возрождена в 1992 году, а 9 марта 2004 года Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение о присвоении Свято-Успенскому Святогорскому монастырю статуса Лавры. К настоящему времени к лику святых причислено 17 святогорских подвижников. Посещение Патриархом Кириллом Святогорской Лавры стало первым Патриаршим визитом в этот монастырь.

30 июля в 8.30 в Святогорскую Лавру прибыл Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир, а через полчаса к Святым вратам Лавры подъехал и кортеж Святейшего Патриарха Кирилла.

Праздничную литургию в Успенском соборе Лавры совершили Предстоятели Русской и Украинской Православных Церквей в сослужении двадцати российских и украинских архиереев и многочисленного духовенства. На торжествах также присутствовали председатель администрации Донецкой области В. И. Логвиненко, глава города Донецка А. А. Лукьянчеко, председатель Донецкого областного совета А. М. Близнюк, глава Партии регионов, депутат Верховной Рады В. Ф. Янукович.

По окончании Литургии был совершен крестный ход к памятнику Пресвятой Богородице у Святых Врат обители. Здесь после краткого молебна Его Святейшество обратился со словом назидания к многочисленным паломникам, прибывшим в Лавру.

«Исторический опыт, пережитый этим святым местом и всеми нами, является величайшей побудительной силой к тому, чтобы, несмотря ни на какие трудности и препятствия, хранить веру Православную в своих сердцах, полагать ее в основу своей личной, семейной и общественной жизни, научиться руководствоваться в жизни не мудростью человеческой, которая очень часто на поверку выходит глупостью, но мудростью Божественной, которая никогда не посрамляется, какими бы внешними обстоятельствами ни окружалась жизнь верующих людей», — подчеркнул Патриарх Кирилл.

Также Его Святейшество выразил сердечную благодарность Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру — «мужественному Предстоятелю Украинской Церкви, молитвеннику и духовному пастырю, который своим смирением и любовью сохраняет единство, несмотря на угрозы разделений». Предстоятель Русской Православной Церкви поблагодарил Митрополита Владимира за содействие возрождению Святогорской обители и дарование ей статуса Лавры.

Святейший Патриарх также сказал слова благодарности митрополиту Донецкому и Мариупольскому Иллариону и наместнику Святогорской Лавры епископу Арсению за труды по возрождению православных святынь Донецкого края. Его Святейшество передал в дар Святогорской обители икону Спас Нерукотворный, а митрополиту Илариону и епископу Арсению Святейший Патриарх подарил благословенные панагии.

После праздничной трапезы состоялась встреча Патриарха Кирилла с братией Святогорской Лавры, на которой пресса не присутствовала. Посещение Святейшим Патриархом Святогорской закончилось общей фотографией с братией монастыря. После этого Его Святейшество отбыл в Горловку — второй епархиальный цент, расположенный на территории Донецкой области. Визит сюда Предстоятеля Русской Православной Церкви также был первым за 230-летнюю историю города. В связи с этим мэр Горловки Иван Сахарчук преподнёс в дар Святейшему Патриарху специально изготовленный ключ — символ открытости горловчан своему архипастырю.

В Горловке Святейший Патриарх посетил Свято-Николаевский кафедральный собор, где его приветствовал епископ Горловский и Славянский Митрофан. В соборе Его Святейшество отслужил молебен и произнес слово, в котором особое внимание уделил теме нынешнего мирового финансового кризиса: «Если бы весь мир трудился так, как трудится шахтёрский Донбасс, то не было бы никакого кризиса. Кризис — это результат греха, который проник в современную экономику. Люди честного труда расплачиваются за тех, кто стяжал миллионы и миллиарды из воздуха. И Церковь громко об этом говорит: каждый труженик достоин пропитания. Поэтому не нужно унывать. Когда возникают временные трудности, нужно помнить, что трудящийся человек совершает дело, достойное того, чтобы иметь награду и от Бога, и от людей». Также Святейший Патриарх преподнес в дар Свято-Николаевскому кафедральному собору икону Спасителя.

Посещением Горловки завершилась официальная программа четвертого дня пребывания Святейшего Патриарха Кирилла в Украине. Вечером Его Святейшество возвратился в Донецк.

Владимир БУРЕГА