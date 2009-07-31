Самолет с российскими журналистами совершил экстренную посадку

Самолет АН-74 с российскими журналистами, сопровождающими визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Украину, совершил экстренную посадку в аэропорту Донецка. Как сообщили кореспонденту УНИАН в пресс-офисе Украинской Православной Церкви, экстренная посадка состоялась около 11:00. Причиной посадки стало попадание птицы в обтекатель двигателя. Инцидент произошел в тот момент, когда шасси самолета еще находились на взлетной полосе. В настоящее время готовится к выполнению рейса "Донецк-Симферополь" другое воздушное судно, на котором перемещается Патриарх Кирилл. Российские журналисты уже заняли места на борту этого самолета.

Как сообщал УНИАН, Патриарх КИРИЛЛ будет находиться с визитом в Крыму с 31 июля по 2 августа.

Сегодня в Симферополе Святейший Патриарх посетит Свято-Троицкий женский монастырь, где приложится к мощам святителя архиепископа Луки. После этого он освятит кресты на кафедральном соборе святого князя Александра Невского, который был подорван советской властью в 30-е годы прошлого века.