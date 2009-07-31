Патриарх "Если бы весь мир трудился, как Донбасс - не было бы кризиса"

Патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ считает, если бы мир трудился так, как Донбасс, не было бы кризиса.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в Горловке в Свято-Николаевском кафедральном соборе в своей проповеди, обращаясь к верующим.

«Я хотел бы приветствовать жителей Горловки, а вместе с вами и всех жителей Донбасса. Горловка, как и весь Донбасс, - это та земля, где люди потом своим и кровью добывали и добывают хлеб насущный. Это земля шахтёров, металлургов, машиностроителей и химиков. Ваш труд производит реальные ценности, - сказал КИРИЛЛ, - Если бы весь мир трудился так, как трудится шахтёрский Донбасс, то не было бы никакого кризиса». Патриарх объяснил, что «кризис - это результат греха, который проник в современную экономику, а люди честного труда расплачиваются за тех, кто стяжал миллионы и миллиарды из воздуха». Он высказал позицию церкви, которая стоит всегда на стороне труженика: «Церковь громко об этом говорит: каждый труженик достоин пропитания. Поэтому не нужно унывать. Когда возникают временные трудности, нужно помнить, что трудящийся человек совершает дело, достойное того, чтобы иметь награду и от Бога, и от людей».

Вчера Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Горловку, где его встретили предстваители власти и тысячи верующих. Патриарх Кирилл отслужил молебен в Свято-Николаевском кафедральном соборе. Горловский городской голова Иван Сахарчук преподнёс в дар Патриарху специально изготовленный ключ - символ открытости Горловки, и сердец жителей города к архипастырю.

Святейший Патриарх передал в дар Свято-Николаевскому кафедральному собору икону Спасителя и попросил у всех собравшихся молитв.