Архиепископ Варфоломей: визит Патриарха не повлечет конфликтов

Архиепископ Ривненский и Острожский Украинской православной церкви ВАРФОЛОМЕЙ опроверг заявление облорганизации Украинской народной партии о том, что визит Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА в Ривненскую область может повлечь межконфессиональный конфликт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом владыка ВАРФОЛОМЕЙ заявил на пресс-конференции 30 июля в Ровно.

Архиепископ призывал земляков толерантно отнестись к этому пастырскому визиту. По его мнению, пребывание в Украине Святейшого Патриарха КИРИЛЛА может быть приравнено по значению к посещению Украины Патриархом АЛЕКСИЕМ II в 1990 году, ведь цель практически одинакова – призыв к единству православных и духовному возрождению страны.

Архиепископ также раскритиковал позицию определенных политических сил, которые видят вероятность межконфессионального противостояния во время посещения Патриархом КИРИЛЛОМ тех православных церквей, которые находятся неподалеку от храмов, подчиненных УПЦ Киевского патриархата. Он, в частности, отметил: «Нам очень жаль, что представители Киевского патриархата делают такие заявления. Мы не планируем захватывать ни Свято-Воскресенский, ни другие храмы, потому что это противоречит православной вере. Хотелось бы попросить таких людей, чтобы они этого не делали и не подрывали авторитет нашей церкви и государства».

Как сообщили в пресс-службе УПЦ, в Ривненскую область Патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ прибывает в воскресенье, 2 августа - на Праздник Пророка Ильи. Он, в частности, побывает в Свято-Воскресенском кафедральном соборе в Ривне (представители Ривненской епархии УПЦ МП используют лишь нижнюю часть этого храма). В тот же день Патриарх посетит Свято-Троицкий ставропигийский женский монастырь в г. Корец, а на следующий день, 3 августа, будет находиться в Свято-Николаевском монастыре, что в селе Городок Ривненского района.

Как сообщал УНИАН, 21 июля около 600 членов Ривненской областной организации Украинской народной партии приняли обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, к Министерству иностранных дел Украины, председателю СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО, главе Ривненской облгосадминистрации Виктору МАТЧУКУ.

В обращении речь шла о том, что посещение Патриархом КИРИЛЛОМ Свято-Воскресенского собора в Ривне и Свято-Николаевского Городокского монастыря, запланированное на 2 августа, может повлечь межконфессиональный конфликт. Его авторы обращали внимание на то, что верхний храм ривненского Кафедрального Свято-Воскресенского собора принадлежит УПЦ КП, а неподалеку от Городокского монастыря, куда также планирует приехать Патриарх, действует Свято-Николаевская церковь, подчиненная Киевскому патриархату.