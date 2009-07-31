Донецк встретил Патриарха "поместными" билбордами

Накануне визита Патриарха Кирилла в Донецк на рекламных бил-бордах появились призывы к созданию единой поместной церкви в Украине, сообщает пресс-служба Донецкой областной организации Украинской Народной Партии. Данная политическая сила по городу разместила рекламные бил-борды, призывающие Патриарха Кирилла поддержать создание в Украине единой поместной православной церкви.

Кроме того, областная парторганизация выступила с заявлением, в котором отметила, что "приезд в Украину духовного российского лидера в преддверии президентских выборов в Украине может стать источником всплеска политической борьбы" и обратилась ко всем дончанам с предостережением о возможности "использования отдельными политическими силами, властвующими в Донбассе, визита Патриарха для популяризации себя через различного рода провокационные заявления и действия, не своместимые с моральным обликом православных верующих".

По мнению УНП в Донецке, "вера и церковь - личное дело каждого украинца, не подлежащие вмешательству извне. Политическая пропаганда, основанная на религиозных воззрениях - аморальна".

В дни патриаршего визита в Донбасс Донецкая областная организация Украинской Народной Партии пожелала всем православным христианам Украины "стойкости духа, силы веры и безграничной Христовой любви".