Патриарх: супермаркеты стали "храмами XXI века"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не приветствует проведение жителями мегаполисов всего свободного времени в выходные в торгово-развлекательных центрах, сообщает Патриархия.Ру.

"Больше всего, во всяком случае, в Москве, за последнее время было построено коммерческих центров, и люди туда идут в субботу и воскресенье. Это такой секулярный храм-развлекаловка, в котором, с одной стороны, можно что-то купить, удовлетворить свои потребности, а в то же время и выпить-закусить и не надо никуда ходить при этом", - сказал Патриарх Кирилл 29 июля на встрече с учащимися и преподавателями киевских духовных школ в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.

Патриарх отметил также, что сегодня именно такие центры досуга и торговли, огромные супермаркеты превращаются "в храмы XXI века" - их сейчас строят по принципу шаговой доступности точно так же, как строили церкви в города в то время, когда почти 100% были воцерковлены.

Однако, как отметил Патриарх, "сегодня необходимо думать о том, чтобы люди пришли в храмы, и для этого надо выйти к ним навстречу". "Церковь должна выйти навстречу миру и обществу, научиться говорить на его языке, обострить принципиальную важность того, что мы называем духовным измерением жизни", - считает предстоятель РПЦ МП.

При этом он подчеркнул важность нахождения священнослужителями такого языка в общении с паствой, который был бы понятен современным людям. По словам Патриарха Кирилла, зачастую сегодня язык Церкви "до сих пор остается очень заскорузлым".