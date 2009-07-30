Водителей просят воздержаться во время визита Патриарха Кирилла

Государственная автомобильная инспекция просит водителей по возможности воздержаться от поездок в центр Симферополя в пятницу, 31 июля, во время визита в город Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА.

Об этом корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре сообщил представитель пресс-службы крымской ГАИ.

«Госавтоинспекция просит водителей по возможности воздержаться 31 июля от поездок через центр Симферополя», - сказал он.

Как ожидается, предстоятель Русской православной церкви прибудет в Крым в пятницу, во второй половине дня. В Симферополе Патриарх КИРИЛЛ посетит Свято-Троицкий женский монастырь, где поклонится мощам святителя Луки. Затем освятит накупольные кресты для восстанавливаемого кафедрального Александро-Невского собора.

В милиции Крыма не смогли уточнить, сколько правоохранителей задействуют в обеспечении общественного порядка во время визита главы РПЦ в Симферополь, заверив, что это будет достаточное количество.

2 августа Патриарх КИРИЛЛ проведет божественную литургию в Херсонесе (Севастополь).