Визит Патриарха Кирилла в Крым имеет большое духовное значение

Визит в Крым Предстоятеля РПЦ Патриарха Кирилла имеет большое духовное значение для крымской паствы.

Об этом заявил в канун визита митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

"Наша крымская земля в настоящий момент переживает большое событие. В первый раз за 420 лет Святейший Патриарх вступает на эту благословенную землю", - отметил он.

По словам митрополита Лазаря, завтра в Симферополе Святейший Патриарх посетит Свято-Троицкий женский монастырь, где приложится к мощам святителя архиепископа Луки. После этого он освятит кресты на кафедральном соборе святого князя Александра Невского, который был подорван советской властью в 30-е годы прошлого века.

Для подготовки к Божественной литургии, которую Патриарх Кирилл проведет 2 августа в колыбели восточного православия, - Херсонесе, запланирован его отдых в одном из санаториев на Южном берегу Крыма.

"1 августа Патриарху необходимо будет очень серьезно подготовиться, и в первую очередь духовно к Божественной литургии в Херсонесе", - подчеркнул митрополит Лазарь.

Он также отметил, что Патриарх Кирилл, посещая Украину, не ставит перед собой никаких политических целей.

"Для Патриарха главное - молитва и встреча с паствой, никакие политические моменты его не интересуют. У него задача - спасти людей, которые нуждаются в этом", - подчеркнул митрополит Симферопольский и Крымский.

Как сообщал УНИАН, Патриарх Кирилл будет находиться в Крыму с 31 июля по 2 августа.