Патриарх: "Даже за небольшую лепту Бог даст нам куда больше"

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поблагодарил Митрополита Киевского и Всея Украины Владимира за мужество и смирение в сохранении единства веры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в своей проповеди на богослужении в Свято-Успенской Святогорской Лавре.

«Я хотел бы выразить сердечную благодарность Блажейнейшему Владыке Митрополиту Владимиру, мужественному предстоятелю церкви украинской, молитвеннику и духовному пастору, который своим смирением и любовью сохраняет единство, не смотря на угрозы разделения», - сказал Патриарх.

Также он выразил свои слова благодарности наместнику Святогорской Лавры Владыке Арсению и Митрополиту Донецкому и Мариупольскому Иллариону за силы и энергию, которые были отданы ими на восстановление Святогорской Лавры, и в целом на укрепление православия.

Кроме того, Патриарх Кирилл поблагодарил меценатов, представителей власти за вклад в возрождение Святогорской Лавры: «Я бы хотел выразить чувство благодарности тем жертвователям, тем благотворителям, тем представителям власти, которые, можно сказать, отождествили себя с возрождением этого монастыря». При этом он добавил, что надо помнить, что «отдавая Богу, вы никогда не будете у Бога в долгу. Бог нам даже за нашу небольшую лепту дает нам куда больше, чем эта сам лепта, и дает в таких категориях жизненных, которые несоизмеримы с материальной стороной человеческой жизни». Патриарх в память о своем посещении Святогорской Лавры и сегодняшнем совместном богослужении подарил Митрополиту Владимиру Образ Спасителя, а Митрополиту Илариону и наместнику Арсению Святые Панагеи с изображением Царицы Небесной.

В свою очередь наместник Святогорской Лавры Владыка Арсений вручил Патриарху Кириллу на память о Святых горах икону Божьей Матери.