Веб-конференция «Предварительные итоги пребывания Патриарха Кирилла на Украине: Киев-Донецк»
17:50, 30 июля 2009Праздники
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31 июля в 14.00 на сайте визита Патриарх в Украине состоится веб-конференция «Предварительные итоги пребывания Патриарха Кирилла на Украине: Киев-Донецк».
На вопросы журналистов ответят:
- протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО, руководитель пресс-центра визита Патриарха Кирилла Украину, пресс-секретарь предстоятеля УПЦ;
- архимандрит Кирилл (ГОВОРУН), руководитель Отдела внешних церковных связей УПЦ.
Вопросы к церковным спикерам принимаются до 31 июля, 12.00 по адресу: vizit2009@gmail.com
Просьба, задавая вопросы, представляться и указывать название СМИ.
Пресс-офис предстоятеля УПЦ
8 (044) 255-12-49
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