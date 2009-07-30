Веб-конференция «Предварительные итоги пребывания Патриарха Кирилла на Украине: Киев-Донецк»

17:50, 30 июля 2009
Праздники
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31 июля в 14.00 на сайте визита Патриарх в Украине состоится веб-конференция «Предварительные итоги пребывания Патриарха Кирилла на Украине: Киев-Донецк».

На вопросы журналистов ответят:

- протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО, руководитель пресс-центра визита Патриарха Кирилла Украину, пресс-секретарь предстоятеля УПЦ;

- архимандрит Кирилл (ГОВОРУН), руководитель Отдела внешних церковных связей УПЦ.

Вопросы к церковным спикерам принимаются до 31 июля, 12.00 по адресу: vizit2009@gmail.com

Просьба, задавая вопросы, представляться и указывать название СМИ.

Пресс-офис предстоятеля УПЦ

8 (044) 255-12-49 

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