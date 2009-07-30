Слово Патриарха Кирилла в Успенской Святогорской Лавре

Ваше Блаженство! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья и сестры!

Сегодня у меня действительно на сердце Пасха. Я радуюсь встрече со всеми вами, я рад вступить на землю Лавры, которая в своей истории пережила так много страданий и скорбей, что историю сей Святогорской Лавры можно сравнить с историей нашего Отечества. Были и разорения, и отступление от Бога, и неправильно понятое государственное благо, как то было во времена Екатерины II, которая решила закрыть многие монастыри, в том числе и монастырь Святогорский. На земле этой и кровь пролилась, затронув даже чудотворный образ, который явился здесь в XIX веке. Мы знаем, что во времена недавних гонений этот образ бережно хранился в домах благочестивых людей, которые пострадали за свою веру и погибли, в прямом смысле слова обагрив своей кровью чудотворный лик Божией Матери.

Еще живы люди - их среди нас большинство - которые помнят, что было на этом месте; ныне же мы, взирая на вознесшиеся к голубому небу золотые кресты и купола, взирая на эту богодухновенную красоту, в первую очередь учимся понимать действие десницы Божией в истории рода человеческого и в судьбе каждого из нас. Исторический опыт, пережитый этим святым местом и всеми нами, является величайшей побудительной силой к тому, чтобы, несмотря ни на какие трудности и препятствия, хранить веру Православную в своих сердцах, полагать ее в основу своей личной, семейной и общественной жизни, научиться руководствоваться в жизни не мудростью человеческой, которая очень часто на поверку выходит глупостью, но мудростью Божественной, которая никогда не посрамляется, какими бы внешними обстоятельствами ни окружалась жизнь верующих людей.

Мы совершили сегодня Божественную литургию, причастились Тела и Крови Спасителя. В Литургии Василия Великого есть молитва, которую священник читает сразу после освящения Святых Даров. Молитва эта содержит такие удивительные слова: «Нас же всех, от единаго Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг ко другу во единаго Духа Святаго причастие». Святая Евхаристия, Божественная литургия, которая есть центр и средоточие жизни Церкви, не только соединяет человека с Богом, потому что через хлеб и вино даруется нам истинное Тело и истинная Кровь Спасителя; причащаясь единого Хлеба и единой Чаши, мы причащаемся во общение Святого Духа, соединяемся друг с другом невидимой, но реальной Божественной силой, и из простой группы людей становимся Церковью Божией, таинственным Телом самого Спасителя, пострадавшего и воскресшего ради нашего спасения.

Если нас во едином Хлебе и Чаше сам Бог соединяет, что может нас разлучить? Какими человеческими аргументами, какими человеческими мечтами, какими человеческими ценностями может разделиться Тело Христово? Нет такой мечты, нет таких ценностей! Тем более не может быть таких общественных, национальных или политических идеалов, ради которых было бы позволительно разделять то, что сам Бог соединил.

Никому в голову не придет политическими, национальными, культурными или другими аргументами оправдывать распад семьи, развод мужа и жены, сиротство детей при живых родителях. Когда это происходит, мы содрогаемся от ужаса, мы понимаем губительную скверну этого деяния и молимся о том, чтобы Господь простил людей, дал им силы жить вместе.

Что же говорить о единстве Церкви? Никакими аргументами, никакой человеческой мудростью, никакими человеческими идеалами нельзя оправдать раскол, потому что раскол ― это нарушение слов Господа о единстве Его наследия. Зачем же тогда в расколе совершать литургию и произносить кощунственно эти слова: «Нас же всех, от единаго Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг ко другу во единаго Духа Святаго причастие»? За лицемерие Бог наказывает - и тех, кто в расколе, и народ, который не понимает истины и Божественную заповедь о единстве Таинства Евхаристии предает во имя человеческих мечтаний и идеалов.

История показывает, что еще ни одна человеческая мечта, ни одна политическая или национальная идея за две тысячи лет существования христианства не была достигнута и реализована через разделение Тела Христова. Там, где разделение, - проливается кровь, теряется энергия, утрачивается единство и появляется дробность на месте целостности; там теряется способность достигать целей, поставленных перед народом, перед нацией и перед государством, потому что разделенные в самом главном и святом люди становятся неспособными объединиться в том числе вокруг политических лозунгов и политических программ.

Я говорю об этом сейчас здесь, на этом святом месте, обращаясь к вам ― к тем, кто силой своей веры сохранил единство Церкви здесь, на украинской земле. Низкий вам всем поклон и Патриаршая благодарность от всей Русской Православной Церкви за ваше мужественное стояние в вере, за вашу верность Господу и Спасителю!

Я верю, что Господь приклонит милость к Украине, вразумит власти, вразумит и тех, кто по неведению, забвению и окамененному нечувствию пребывает в расколе. Я верю в исцеление народа, в исцеление национальной жизни Украины. И как Патриарх в том числе и Украины, я буду делать все для того, чтобы народ воссоединился, чтобы политические и национальные противоречия исчезли, чтобы единая Церковь Христова, Церковь-мученица и исповедница, бывшая верной Христу даже до смерти и разделявшая судьбу своего народа, вновь имела силу и возможность обнять материнскими объятиями всех своих верных чад.

Мое слово, исполненное любви, обращено сегодня не только к вам, жители Донбасса, но и к тем нашим братьям и сестрам, которые находятся в разделении. Мы будем молиться за вас, даже если вы не хотите этой молитвы, мы на коленях будем просить Бога, чтобы Он милость Свою приклонил к Украине, чтобы Он объединил Церковь, объединил народ, чтобы все вместе могли сказать: «Нас же всех, от единаго Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг ко другу во единаго Духа Святаго причастие».

Я хотел бы выразить сердечную благодарность Блаженнейшему Владыке митрополиту Владимиру, мужественному Предстоятелю Украинской Церкви, молитвеннику и духовному пастырю, который своим смирением и любовью сохраняет единство, несмотря на угрозы разделений. Хотел бы также поблагодарить митрополита Владимира и за возрождение этой святой лавры, и за то, что сему монастырю дано было право именоваться лаврой - таким образом этот монастырь был в историю других великих обителей земли нашей.

Мое особое слово благодарности к Владыке Арсению, наместнику сей святой обители, за его добрые слова.

Особый поклон мне сегодня хотелось бы сделать правящему архиерею Донецкой епархии митрополиту Илариону, ибо я знаю, сколько сил и энергии приложено было им для того, чтобы воссияли над Лаврой эти золотые купола. Храни вас Господь, Владыка, в Вашем служении Церкви Божией, в хранении единства украинского Православия, на пути украшения святых Божиих церквей и святых обителей, вверенных Вашему архипастырскому попечению.

В память о сегодняшнем богослужении, о нашей совместной молитве и о моем первом посещении Святогорской лавры я бы хотел вручить образ Спасителя, который будет напоминать всем вам о нашем сегодняшнем совместном служении. Когда вы будете прикладываться к этой иконе, вспоминайте сегодняшний день, наше общение во Христе и во Святой Евхаристии. Вспоминайте в молитве Патриарха, который нуждается в ваших молитвах, ибо через молитву в крестном служении Патриарха участвует вся Церковь - и епископат, и духовенство, и монашествующие, и благочестивый верующий народ.

В знак моей любви я хотел бы также сегодня вручить Владыке митрополиту Илариону эту святую панагию. Пусть изображение Царицы Небесной, дорогой Владыка, также согревает ваше сердце, ведь Вы будете носить этот образ на своей груди. Пусть она согревает Вас и моей любовью, уважением и признательностью за Ваши труды и молитвы.

Я хотел бы также вручить святую панагию и Владыке наместнику Арсению - в память о сегодняшнем богослужении, в благодарность за многие труды, которые вместе с братией он понес в деле возрождения Святогорской лавры.

Хочу также выразить чувство благодарности жертвователям, благотворителям, представителям власти, которые отождествили себя с возрождением этого монастыря. Дай Бог всем вам здоровья, мира душевного, успехов в трудах, потому что если мы отдаем Богу, Он никогда не будет у нас в долгу. Только мы, люди, бываем в долгу у Бога, Бог же даже за нашу небольшую лепту воздает нам куда больше, и дает блага, которые несоизмеримы с материальной стороной человеческой жизни.

Наконец, хочу сердечно поблагодарить всех вас, мои дорогие братья и сестры, за вашу молитву, за вашу верность единству Церкви, за вашу любовь ко Христу, и Покров Пречистой Царицы Небесной да пребывает со всеми нами! Аминь.