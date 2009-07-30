Патриарх: "Я верю, что Господь вразумит тех, кто в расколе"

«Я верю, что Господь приклонит милость к Украине, вразумит власти, вразумит и тех, кто по неведению, забвению и окамененному нечувствию пребывает в расколе. Я верю в исцеление народа, в исцеление национальной жизни Украины. И как Патриарх в том числе и Украины, я буду делать все для того, чтобы народ воссоединился, чтобы политические и национальные противоречия исчезли, чтобы единая Церковь Христова, Церковь-мученица и исповедница, бывшая верной Христу даже до смерти и разделявшая судьбу своего народа, вновь имела силу и возможность обнять материнскими объятиями всех своих верных чад», - сказал сегодня в проповеди после Божественной литургии в Свято-Успенской Святогорской лавре (Донецкая область) Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл.

«Мы будем молиться за вас, даже если вы не хотите этой молитвы, мы на коленях будем просить Бога, чтобы Он милость Свою приклонил к Украине, чтобы Он объединил Церковь, объединил народ» и назвал Митрополита Владимира «мужественным Предстоятелем Украинской Церкви, молитвенником и духовном пастырем, который своим смирением и любовью сохраняет единство, несмотря на угрозы разделений», - сказал Патриарх.

patriarh.in.ua