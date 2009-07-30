Патриарх Кирилл в Украине: День третий

Патриарх в Украине. Завершилось пребывание Святейшего Патриарха Кирилла в Киеве. 29 июля во второй половине дня Его Святейшество прилетел в Донецк. Сайт «Патриарх в Украине» предлагает обзор событий среды.

Третий день пребывания Святейшего Патриарха в Украине начался со встречи Его Святейшества с ректором, профессорами и преподавателями Киевской Духовной Академии и семинарии, архиереями Украинской Православной Церкви, монашествующими и представителями духовенства города Киева. Встреча состоялась в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

Поводом для встречи стало решение Ученого совета Киевской Духовной Академии о присуждении Святейшему Патриарху Кириллу ученой степени доктора богословия. Встречу открыл ректор Киевских духовных школ архиепископ Бориспольский Антоний. Он сообщил собравшимся о принятом Ученым советом решении и рассказал о научных и проповеднических трудах Патриарха Кирилла, которые послужили основанием для присвоения Его Святейшеству высокой ученой степени. Затем Архиепископ Антоний зачитал диплом, подписанный членами Совета Академии, а Блаженнейший Митрополит Владимир вручил Святейшему Патриарху Кириллу докторский крест. После этого Его Святейшество обратился к собравшимся со словом назидания.

Свое слово Патриарх посвятил проблемам современного академического богословия и перспективам развития системы духовного образования. Он особо подчеркнул, что богословие сегодня не должно быть оторванным от жизни, оно должно отвечать на животрепещущие проблемы, волнующие общество. И духовная школа должна готовить высоко образованных пастырей, имеющих личный молитвенный опыт и способных ответить на запросы современного человека, поддержать его в его нуждах, сомнениях и поисках. Его Святейшество особо подчеркнул, что богословие, оторванное от жизни, превращается в мертвящую схоластику. «Церковь должна выйти навстречу обществу, разговаривать с ним на его языке. Пастырское слово должно вдохновлять людей, а объединение богословия и жизни — важнейшая задача, и этому надо учиться у Отцов Церкви», — сказал Патриарх Кирилл.

Участники встречи получили возможность задать вопросы Святейшему Патриарху. Среди прочего Его Святейшество спросили и о его встрече с Президентом Украины 27 июля. Патриарх сообщил, что у него состоялся с Виктором Ющенко открытый и даже недипломатичный разговор. Несмотря на то, что Его Святейшество признал необходимость поиска путей преодоления украинских церковных расколов, он все же подчеркнул, что вопрос о статусе Православной Церкви в Украине должен быть очищен от политических коннотаций. Святейший Патриарх также подчеркнул, что поддерживает инициативы, направленные на преодоление раскола в украинском православии, которые высказал Блаженнейший Митрополит Владимир.

После ответов на вопросы Его Святейшество вручил ряд высоких наград. В частности орденами Русской Православной Церкви были награждены директор Института археологии Национальной Академии наук Украины П. П. Толочко и руководитель пресс-службы Украинской Православной Церкви В. С. Анисимов. Сертификаты на получение полного собрания сочинений Н. В. Гоголя были вручены Киево-Печерскому государственному историко-культурному заповеднику, Книжной палате Украины, издательству «Мистецтво».

Торжественный акт в Трапезном храме Лавры стал последним официальным мероприятием, проведенным Святейшим Патриархом в Киеве. После обеда Его Святейшество покинул столицу Украины и вылетел в Донецк.

Патриарший борт приземлился в аэропорту Донецка в 17.10. Сразу же после этого Святейший Патриарх и Блаженнейший Митрополит Владимир отбыли в новопостроенный Спасо-Преображенский Собор Донецка, где высокие гости были встречены духовенством Донецкой епархии во главе с митрополитом Иларионом. В приветственном слове митрополит Иларион поблагодарил Его Святейшество за прибытие на Донецкую землю и сообщил, что представители Донецкого края на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 2009 года единодушно отдали свои голоса за Патриарха Кирилла. Митрополит Иларион подарил Его Святейшеству Смоленскую икону Божией Матери — главную святыню города Смоленска, в котором Его Святейшество был правящим архиереем в течение более двадцати лет.

В ответном слове Святейший Патриарх поблагодарил представителей Донецкой епархии за поддержку, оказанную ему на выбора в январе 2009 года, и пожелал Донецкой земле дальнейшего процветания.

Завтра 30 июня утром Святейший Патриарх прибудет в Святогорскую Лавру, где совершит Божественную Литургию.

Владимир БУРЕГА