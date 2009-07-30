Патриарх Кирилл назвал причину проблем в украинском обществе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что причины проблем, которые существуют сегодня в украинском обществе происходят из-за церковного раскола, основанного на политических идеях. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в проповеди после Божественной литургии в Свято-Успенской Святогорской лавре (Донецкая область).

«Там где разделение – там вытекает кровь, теряется энергия, там разделяется единство и появляется дробность на месте целостности, и теряется способность достигать цели, поставленные перед народом, нацией, и государством. Потому что разделенные в самом главном и святом, люди становятся не способными объединиться вокруг политических лозунгов и политических программ», - подчеркнул Патриарх Кирилл.

В частности, напоминая присутствующим о сути таинства Евхаристии (причастия), Патриарх Кирилл отметил, что «не может быть неких общественных, национальных и политических идеалов, ради которых бы было бы позволительно разделять то, что сам Бог соединил».

«Если нас в единой чаше сам Бог причащает – что может нас разделить?! Какими человеческими аргументами, какими человеческими мечтами, ценностями, может разделиться Церковь Христова – нет такой мечты и нет таких ценностей. Ни какими аргументами, ни какой человеческой мудростью, ни какими человеческими идеалами нельзя оправдать раскол. Потому что раскол – это нарушение слов Господа о единстве его наследия», - сказал Патриарх Кирилл.

В отношении церквей пребывающих в расколе, Патриарх сказал: «Зачем же тогда в расколе совершать литургию?! Ведь за это лицемерие Бог наказывает – и тех, кто пребывает в расколе, и тот народ, который божественную заповедь о единстве, таинстве евхаристии предает во имя человеческих мечтаний и идеалов», - подчеркнул Патриарх.

Также, ссылаясь на историю, Патриарх отметил, что «еще ни одна человеческая мечта, ни одна политическая идея, ни одна национальная идея за 2000 тыс. лет существования христианства не была достигнута и реализована через разделение тела Христова».