Патриарх Кирилл совершил литургию в Святогорской лавре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел Божественную литургию в Свято-Успенском соборе Свято-Успенской Святогорской лавры (Донецкая область) в честь Святогорской иконы Божьей Матери.

Как передает корреспондент УНИАН, в храме также присутствовали около 20-ти архиереев Украинской и Русской православных церквей и несколько сотен верующих. В то же время тысячи верующих расположились на территории Святогорской лавры.

По завершению божественной литургии Патриарх Кирилл возглавит крестный ход и выступит с проповедью.