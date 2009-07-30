В Святогорске более 20 тыс. верующих ожидают Патриарха

В Святогорске Донецкой области более чем 20 тысяч паломников ожидают Патриарха Московского и Всей Руси КИРИЛЛА.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Патриарх проведет в Свято-Успенской Святогорской Лавре торжественную службу в честь Дня Святогорской иконы Божьей Матери и возглавит крестный ход.

У входа в храм на территории Лавры высоких духовных гостей вместе с церковнослужителями встречает лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.