Патриарх Кирилл: Украина сегодня нуждается в гармонии бытия

Украина сегодня нуждается в гармонии бытия, считает Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в аэропорту Донецка на мини-брифинге, сопровождаемый духовными лицами, а также лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Патриарх рассказал, что, пролетая над Донецким краем, увидел «красивый сельскохозяйственный пейзаж», который произвел на него «очень хорошее впечатление». При этом он пожелал, «чтобы, развивалась экономика Украины, экономика Донбасса».

«Дай Бог, чтобы с экономическими успехами были успехи духовные, потому что мир в сердце, ясность голове, в сознании, приводит людей к построению гармоничных отношений друг с другом», - подчеркнул КИРИЛЛ. И добавил: «Сегодня в этой гармонии бытия нуждается Украина, как и многие другие страны».

Патриарх еще раз напомнил, что «смысл визита» в Украину «заключается в том, чтобы через молитву и пастырское слово содействовать миру, установлению гармоничных отношений между людьми, обострению религиозного чувства, пробуждению и укреплению веры».

«И дай Бог, чтобы совместными нашими трудами это удалось сделать во славу Божию!», - заключил КИРИЛЛ.