Визит Патриарха даст толчок к развитию православия в Украине

Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Киев подтвердил ранее озвученные ожидания и оценки, считают в Украинской православной церкви. "На мой взгляд, этот визит подтвердил те ожидания, те оценки, которые давались накануне визита", - сказал на пресс-конференции в среду глава отдела внешних церковных связей УПЦ архимандрит Кирилл (Говорун).

Он пояснил, что визит патриарха действительно был не политическим, а пастырским. Патриарх Кирилл, добавил представитель УПЦ, сумел вывести тональность визита исключительно в духовную плоскость.

По словам главы синодального информационно-просветительского отдела УПЦ Георгия Коваленко, УПЦ удалось реализовать несколько информационных проектов во время визита патриарха. В частности, постоянно функционирует сайт, который освещает это событие, также проводятся регулярные телетрансляции богослужений, что дает возможность каждому смотреть, слушать и давать собственные оценки происходящему.

Коваленко добавил, что каждый зритель мог убедиться в том, что патриарх Кирилл призывает не делить церковь по политическим предпочтениям. "Мы видим, что основным намерением патриарха является перевести дискуссию церковную не в плоскость политическую, а в плоскость духовно-просветительскую", - добавил он.

Архиепископ Украинской автокефальной православной церкви Игорь Исиченко считает, что визит Патриарха Кирилла будет иметь определенное значение для консолидации общественных сил, связанных из УПЦ МП, но в значительной мере, напротив, этот визит принесет разочарование. "Также мне кажется, что вряд ли сам ход и подготовка этого визита, назначенного на предвыборное время, будет способствовать пониманию УПЦ МП с другими Церквями восточного обряда в Украине. Очевидно, что негативное последствие от подобных мероприятий - это политизирование церковной жизни, которое и так достигло в странах посткоммунистического блока очень серьезных размеров", - отметил архиепископ.

В свою очередь, доцент Львовского национального университета, религиевед Андрей Юраш считает, что религиозная ситуация в Украине развивается по собственной логике, собственному сценарию. По его мнению, все больше и больше она пытается отвечать общественным ожиданиям, которые, согласно многим социологическим исследованиям, показывают ситуацию в Украине: "создание поместной церкви является стремлением очень значительной части украинского общества, соответственно в этом направлении и нужно двигаться".

Впрочем, "идеология, сознание Патриарха Кирилла направлены на то, чтоб максимально усилить влияние и значение УПЦ, тех представителей духовенства и частично мирян, которые однозначно негативно сориентированны на идею автономии или, тем более, автокефалии, то есть создания поместной УПЦ". По его словам, есть множество фактов, которые свидетельствуют именно о такой позиции Патриарха Кирилла. Он напомнил, что недавно в одном из интервью Патриарх откровенно сказал, что идея автокефалии поддерживается в Украине журналистами и политиками. "То есть он и дальше настаивает на искусственности этой идеи и как противовес ей пропагандирует идею духовного единства, общности традиции Владимирового крещения, которая является базой единой восточнославянской православной цивилизации", - отметил научный работник.

По мнению Юраша, этот визит объективно будет где-то способствовать "консолидации всех этих групп в УПЦ, которые разделяют такую же мысль". "Хотя с другой стороны, наверно, это углубит разочарование той все более влиятельной в среде УПЦ группы духовенства, которое пытается украинизировать православие в Украине", - прибавил он.

Подобную мысль разделяет и народный депутат Украины ІV созыва, настоятель Церкви св. мучеников Бориса и Глеба (УАПЦ) Юрий Бойко. "Количество православных обществ, количество православных монастырей, которые входят в юрисдикцию Московского Патриархата, является наибольшим, хотя согласно социологическим опросам количество людей, которые признают себя причастным именно к Украинскому Патриархату, является больше, чем тех, кто признает себя причастным к Московскому Патриархату", - рассказал он. В то же время он заметил, что по количеству общин и монастырей Московский Патриархат является наиболее многочисленным и потому, по его мнению, понятно, что приезд Патриарха логичен. "Он не может не приехать после инаугурации в Украину, поскольку он является главой церкви", - отметил Бойко.

Священник не думает, что пребывание Патриарха Кирилла в Киеве чем-то отразится на мировоззрении, политических и религиозных взглядах украинцев. "Хотя, если будут какие-то заявления - я не думаю, что они будут в интересах украинского православия. Все-таки он будет вести линию государства России. Это понятно, это традиционно для РПЦ - отстаивать именно государственную позицию, а не позицию религиозную, которая отвечала бы духу непосредственно церкви. Понятно, что тогда опять начнутся недоразумения в церкви, которые начали уже согласовываться, - общины прекратили конфликты и начали идти к пониманию", - считает Бойко.

По мнению политтехнолога Олега Медведева, визит Патриарха Кирилла в Украину для Украины имеет негативное значение, а для России - значение позитивное. "Основной меседж Кирилла - Москва никогда не согласится на признание независимости УПЦ - ни в лице УПЦ КП, ни в лице УПЦ МП", - сказал он. По его мнению, этому есть две причины. Во-первых, по его словам, если бы в Украине образовалась единая поместная УПЦ, она бы по количеству епархий, парафий и реально верующих была бы сопоставима с РПЦ. И оттого бы роль и значение РПЦ в православном мире значительно уменьшилось бы.

Вторая причина заключается в том, что РПЦ является элементом политической системы "возрождаемой российской неоимперии, и одна из функций РПЦ - это через риторику о духовности удерживать Украину в сфере российского политико-гуманитарного влияния", - считает Медведев. "Более того, из достоверных источников мне известно о планах Патриарха Кирилла существенно ограничить и без того короткое самоуправление УПЦ МП в пределах РПЦ. Идет речь в частности о негласном указании, по которому отныне УПЦ МП образование новых епархий и назначение новых епископов должен согласовывать с Москвой", - рассказал он.

Медведев допускает, что РПЦ не очень доверяет Митрополиту Владимиру, позиция которого относительно автокефалии за 17 лет изменилась. "Если в 1992 году ее можно было выразить словом "никогда", то в настоящий момент правильнее было бы выражение "когда-то" - то есть, что это в принципе возможно, но не сейчас. И потому Патриарх Кирилл выстраивает автономную систему отношений с москвофильской партией в УПЦ МП и с украинской политической элитой", - говорит эксперт.

Медведев уверен, что и в РПЦ, и в УПЦ МП, не говоря уже о независимых украинских православных юрисдикциях, все прекрасно понимают, что зависимость наибольшей православной церкви не самой маленькой европейской страны от иностранного центра с точки зрения православного мира является патологией. «В отличие от католического мира, в православии существует правило, в соответствии с которым каждое независимое православное государство имеет независимую православную церковь. Так есть в России, Болгарии, Румынии, Грузии, Сербии, на Кипре и тому подобное. Поэтому подчиненность УПЦ МП Российской Православной Церкви противореччит традиции православного мира. Эту очевидную истину во время своего пребывания в Киеве Патриарх Кирилл тщательным образом обходил", - констатировал политтехнолог.

Иначе считает Директор Киевского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов. Он предполагает, что визит Патриарха Кирилла будет иметь чрезвычайно важное значение для украинского православия и то, как визит освещается в СМИ, свидетельствует о незаурядном интересе к новому Патриарху, его словам и действиям, не только среди православных христиан, но и среди представителей других конфессий.

"Я думаю, что этот визит даст толчок для развития православия в Украине и, возможно, поможет преодолеть, или, по крайней мере, смягчить тот раскол, который в настоящий момент существует. Я думаю, что следствием этого визита станет то, что те священники УПЦ МП, которые поддерживали идею-фикс Ющенко о создании единственной поместной церкви каноническим или неканоническим способом, теперь пересмотрят свои позиции. Поскольку поймут - после проповедей Патриарха, после его встреч со священниками, - какие последствия может получить эта идея, воплощенная в жизнь. Если действительно неканоническим путем опять добывать для себя какой-то-там особенный статус - к чему призывает украинская власть украинских священников - то может произойти новый раскол, еще более болезненный для Украины", - сказал Корнилов и добавил: "Я считаю, что визит Патриарха Кирилла будет способствовать формированию верных взглядов на церковную ситуацию в Украине среди священников и прихожан".