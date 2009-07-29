Патриарх Кирилл заявил, что прилетел на Донбасс помолиться о шахтерах

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ заявил, что прилетел на Донбасс помолиться о шахтерах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам по прилету в аэропорту города Донецка.

«Я бы хотел передать благословение всем жителям Донбасса, может быть, особенно, шахтерам», - отметил Патриарх. Он рассказал, что ему приходилось в жизни спускаться в шахту, и это произвело на него неизгладимые впечатления. «Мне приходилось в жизни спускаться в шахту, это было на Шпицбергене, - рассказал КИРИЛЛ. - И вот когда я вышел из шахты на поверхность, то сам себе сказал, что труд шахтера, наверное, один из самых тяжелых, который есть на земле. Но вместе с тем это такой нужный труд, люди добывают уголь, дают нам тепло, свет, энергию». При этом Патриарх добавил, что «очень часто в этой энергии - частица человеческих трагедий, поэтому мне бы хотелось помолиться и о шахтерах Донбасса, об их семьях, о людях, которые в непростых условиях добывают себе хлеб насущный и делают такое необходимое для страны дело».