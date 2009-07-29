В завершение пребывания в Киеве Патриарх посетил Покровский женский монастырь

Сегодня, в третий день пастырского визита в Украинскую Православную Церковь, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил в Киеве Покровский женский монастырь.

Как сообщает официальный сайт визита Патриарх в Украине, у врат обители Святейшего Патриарха встретили настоятельница и сестры Покровского монастыря, клирики и миряне.

В монастырском храме святителя Николая Патриарх поклонился святыням обители. Одной из главных святынь считается список Почаевской иконы Божией Матери, по молитвам перед которым исцелилась основательница монастыря, великая княгиня Александра Петровна.

К Патриарху со словами приветствия и благодарности за посещение обратилась настоятельница Покровского монастыря игумения Калисфения (Шамайло). Она преподнесла Предстоятелю Русской Православной Церкви икону Божией Матери «Казанская».

Патриарх Кирилл обратился ко все присутствовавшим в храме с Преосвятительским словом. В качестве памятного дара он передал обители привезенный из Москвы список Казанского образа Царицы Небесной.

Как сообщал УНИАН, посещением Покровского монастыря завершилась программа пребывания Святейшего Патриарха Кирилла в столице Украины – в этот же день Святейший Владыка отправился в Донецк.