Вчера на "Интере" состоялся прямой эфир с Патриархом Кириллом

28 июля 2009 года на телеканале "Интер" состоялось безпрецентное событие - специальная духовно-простветительская программа "Прямой эфир с Патриархом Московским и всей Руси Кириллом", сообщает официальный сайт визита Патриарх в Украине.

Со своими вопросами к Патриарху обратились Федор Бондарчук, Наталья Варлей, Борис Корчевников, Владимир Гостюхин, Ольга Богомолец, Петр Толочко, Олег Карамазов.

Также в программе приняли участие представители социального молодежного движения "Молодь небайдужа" Киевской епархии Украинской Православной Церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудил с участниками программы вопросы, о роли Православной Церкви в современном обществе, ее месте в процессе укрепления государственности и межгосударственных связей, значении Церкви для утверждения христианской этики и нравственности, а также заботе о единстве, мире и согласии в обществе.

Об идеальной модели взаимодействия государства и Церкви Патриарх высказал мнение, что Церковь не должна обслуживать политические силы, она должна стать местом встречи людей разных; а Церковь и государство должны взаимодействовать, вести диалог в вопросах сохранения морали, культуры, науки, образования, сохранение исторической памяти, заботы о социально незащищенных людях.

В отношении вопроса разобщения Украины и России Патриарх вспомнил телевизионные шоу «Имя России» и «Большие украинцы», в которых, промыслом Божьим, победили святые – Ярослав Мудрый и Александр Невский. «Люди тянутся сердцем к людям, которые объединяют» - заметил Святейший.

На вопрос о попытках переписать современную историю Его Святейшество сказал, что это невозможно, у людей умных это вызовет снисходительную улыбку, у более простых людей – невосприятие и негативные эмоции. «Ложь истории влияет на настоящее, на лжи невозможно строить счастье», - уверен Святейший.

Были заданы и вопросы о финансовом кризисе и людях, которые потерялись в трудных финансовых условиях. «Кризис показал, что виртуальная экономика больше не может существовать», - в частности заметил Патриарх

Также высказал свои мысли Патриарх Кирилл о современном обществе потребления. «Кризис будет содействовать прекращению этого, он научит нас быть более сдержанными в тратах. Очень важно научиться аскезе, научиться руководить своими страстями», - заметил Святейший.

Шла речь на прямом эфире и о голосе совести, о празднике Крещения Руси как торжестве трех славянских народов, о Святой Руси и святости как доминанте жизни русского человека, о диалоге Востока и Запада, который должен стать разговором равноправных партнеров, о молодежи и миссионерстве в этой сфере.

В конце прямого эфира, который Патриарх назвал «беседой от сердца к сердцу», гость пожелал помощи Божьей в исцелении Украины от тех язв, которые существуют.

Также Его Святость принял предложение относительно продолжения беседы на актуальные темы во время следующего визита в Украину.