Патриарх Кирилл: призывы к автокефалии основаны на политических аргументах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что все призывы к автокефалии в Украине основаны на политических аргументах. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, отвечая на вопрос представителей духовенства на встрече с архиереями и священниками Украинской Православной Церкви, преподавателями студентами Киевской духовных школ и интеллигенцией в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

«Самое неправильное - это использование политической идеологии. Вся аргументация в пользу автокефалии – исключительно политическая. Об этом говорит один из основных лозунгов - «В независимой Украине должна быть украинская церковь». «Почему мы должны подчиняться Патриарху в Москве»? - говорят те, кто приглашает сюда Константинопольского Патриарха. В этот хор врываются голоса греко-католиков, которые не ставят под сомнения свою законность подчинения Риму. Здесь ясный политический контекст», - подчеркнул Патриарх Кирилл.



Кроме того он обратил внимание на то, что «если сегодня идея автокефалии реальность – то, как под это может быть сверстано то, что множество православных против автокефалии».

Патриарх отметил, что лично ознакомился с обращением приверженцев автокефальной церкви.

«Те, кто считает, что в суверенном государстве должна быть независимая церковь ссылаются на 34 апостольское правило, согласно которому в православной церкви каждый должен знать своего главного. Этот канон в Украине полностью покрывается», - сказал святейший.

При этом Патриарх опроверг предположения СМИ «об имперских происках Москвы» в отношении действий РПЦ.

«Киев – это наш Иерусалим и Константинополь – сердцевина нашей жизни. Можно закрыть глаза на тысячелетнюю историю. Но автокефалия - это не отказ от истории – это отказ от предания церкви», - повторил он.

Высказывая свое мнение по поводу пикетов противников визита, Патриарх отметил, что надписей на плакатах прочесть он не сумел – увидел только отдельные слова, так как «машина ехала очень быстро».

«Чего только не говорят о Патриархе, только потому, что у Патриарха другое видение положения дел. В то же время, добиваются, чтобы были удовлетворены их требования. Во всей методологии, которая предлагается, изначально заложен нонсенс», - отметил глава РПЦ.

Обращаясь к духовенству УПЦ, Патриарх отметил, что в сложившейся ситуации «Церковь должна осознать, что она родной дом для всех. Исходя из миссии - быть общим пространством, она и должна выстраивать свои отношения с миром».

«Главное, чтобы сегодня ясно вошло в сознание всех православных, в том числе тех, кто сегодня прибывает в расколе – невозможно достигать единства, настаивая на своем частном мнении. Когда нам говорят: либо раскол, либо автокефалия… Частное мнение не может ставиться в качестве приоритета. Это нонсенс. К примеру, муж с женой поссорились – конфликт будет тогда исчерпан, когда будет достигнуто согласие, взаимное доверие, а не будет принято во внимание только одно чье-то мнение»,- отметил Патриарх.

Аргументируя свою точку зрения, Патриарх напомнил структуру церковных объединений и их юрисдикцию в историческом контексте.

«Почтенной формой объединения является пентархия – объединение пяти патриархатов. Патриархаты всегда распространяли свою юрисдикцию на несколько государств. В томасе, выданом первому Московскому Патриарху значилось – «Патриарх Руси и всех северных земель», - отметил Патриарх Кирилл.

Также он напомнил, что и сегодня под юрисдикцией существующих Патриархатов прибывает духовенство несколько государств.

Вместе с тем глава Московского Патриархата подчеркнул, что появление патриархатов, которые возникли на территории государств еще в 18 веке – в Румынии, Болгарии, Сербии, было осуждено на соборе.

«Московский Патриархат - это отражение наших традиций – нравится это кому-то или нет. Всякий слом традиций порождает разделение. То, что сегодня в Украине существует УПЦ соответствует реальным потребностям страны. УПЦ является самостоятельной церковью – у нее свой Митрополит, свой синод. Единство сегодня в том, что мы осознаем себя великой единой православной церковью, к которой принадлежит 80% верующих. Мы духовная основа той цивилизации, которая может говорить на равных с миром и входить в творческие соприкосновения с ним»,- сказал Патриарх.

Подытоживая сказанное, Патриарх отметил, что «тема автокефалии очень разделяет людей».

«Легко продать свое первородство, но никогда это не было безболезненно», - адресовал свои слова приверженцем идей автокефальной церкви Патриарх.

В то же время, он обратился к Митрополиту Владимиру, епископату и всему духовенству УПЦ с пожеланием «стояния в православии и любви – в том числе и к тем, кто нас не любит».

«Наше слово – это слово Евангельское, а если наполняться неевангельским содержанием – это измена. Украинская Православная Церковь обладает духовной силой и способностью объединять весь народ – и огромный нерастраченный потенциал. Авторитет УПЦ сегодня велик», - добавил Патриарх.

Говоря о встрече с Президентом, которая состоялась в первый день визита, Патриарх отметил, что на ней, в том числе, обсуждались и «рычаги врачевания раскола».

«Я удовлетворен встречей. Я излагал свое понимание, он свое – в этих позициях было общее – нужно искать пути выхода из церковного кризиса. Будем искать эти пути вместе с Митрополитом Владимиром, украинским епископатом и в диалоге с властью», - заключил Патриарх.



