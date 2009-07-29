Патриарх Московский и всея Руси Кирилл завершает посещение Киева
Вечером отправится в Донецкую обл.
Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ сегодня завершит посещение Киева и отбудет с пастырским визитом в Донецкую область.
Как передает корреспондент УНИАН, только что завершилась двухчасовая встреча Патриарха КИРИЛЛА с архиереями и священниками Украинской Православной Церкви, преподавателями и студентами Киевских духовных школ в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.
Далее по программе Патриарх посетит Покровский женский монастырь в Киеве.
После обеда Патриарх отбудет в Донецк, где в Спасо-Преображенском кафедральном соборе будет отслужен торжественный молебен.
На следующий день, в четверг, 30 июля, глава РПЦ возглавит литургию в Свято-Успенской Святогорской лавре в Святогорске (Донецкая область) и посетит Горловку, а в пятницу посетит Свято-Никольский Васильевский монастырь.