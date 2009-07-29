В Донецкой области в ходе визита Патриарха обеспечивать порядок будут милиционеры и волонтеры

В Донецкой области в ходе визита Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА охрану общественного порядка будут нести около 3 тыс. милиционеров и волонтеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Донецкой области Александр МОСКАЛЕНКО.

В частности, по его словам, во время визита Патриарха для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности привлечено около 2,2 тыс. работников милиции и 600 волонтеров.

Руководство милиции Донецкой области отмечает, что во время визита патриарха ожидается прибытие большого количества верующих как из регионов Украины, так и из стран ближнего зарубежья. В связи с этим руководство УВД обращается к гражданам с просьбой «соблюдать общественный порядок и общечеловеческие правила сосуществования».

Как сообщалось, вечером 29 июля Предстоятель Русской православной церкви прибывает в Донецкую область. Его визит в регион продлится до 31 июля, после чего Патриарх вылетит в Крым.