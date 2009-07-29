Третий день визита Патрирха начался со встречи с духовенством и интеллигенцией

Третий день визита Патриарха Кирилла начался со встречи с архиереями, духовенством, монашествующими, преподавателями и студентами Киевских духовных школ. Сейчас в помещении Трапезного храма Киево-Печерской Лавры идет встреча Святейшего Патриарха Кирилла с архиереями, духовенством, монашествующими, преподавателями и студентами Киевских духовных школ, сообщает официальный сайт визита Патриарх в Украине.

Кроме епископата УПЦ на встрече присутствуют архиереи Русской Православной Церкви из делегации Патриарха.

Также на встрече присутствуют представители украинской интеллигенции (около 20 человек), среди которых писатель Борис Олейник, ученый-историк, общественный и политический деятель, академик НАН Украины Петр Толочко, директор Книжной палаты Украины Николай Сенченко, генеральный директор Киево-Печерского историко-культурного заповедника Сергей Кролевец, президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин и др.

На встрече запланировано обсуждение наиболее актуальных вопросов в жизни Церкви и общества: мероприятие идет в режиме «вопрос-ответ» и продлится 2 часа.

Также во время встречи состоится презентация книги «Слово Пастыря», которая была переведена на украинский язык Синодальным отделом Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины под общей редакцией архиепископа Львовского и Галичского Августина.

Встреча началась с приветсвенных слов ректора Киевских духовных школ архиепископа Антония и присвоения Предстоятелю Русской Православной Церкви почетной степени доктора Киевской духовной академии.