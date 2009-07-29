Патриарх Кирилл в Украине: День второй

Сайт «Патриарх в Украине»подводит итоги второго второго дня пребывания на Украинской земле Предстоятеля Русской Православной Церкви. В этот день Патриарх Кирилл совершил торжественную Божественную литургию в Киево-Печерской Лавре, а также пообщался в прямом телеэфире с многомиллионной аудиторией.

Прежде всего сегодня утром стало известно, что накануне 27 июля поздно вечером Киево-Печерскую Лавру посетили Премьер-министр Украины Юлия Владимировна Тимошенко и председатель Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий Юрием Решетниковым. Глава Правительства поздравила Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира с днем его небесного покровителя. Во время краткой беседы с Блаженнейшим Митрополитом она также обсудила проблемы статуса религиозного образования в Украине, преподавания «Христианской этики» в школах, реституции церковного имущества и другие актуальные вопросы.

Юлия Владимировна также встретилась в Лавре со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В беседе с главой Русской Церкви были затронуты как вопросы церковной жизни, так и вопрос о присутствии русского языка в образовательной, культурной и общественной жизни Украины.

Второй день пребывания Святейшего Патриарха Кирилла в Украине (28 июля) — это день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. В соответствие с указом Президента Украины Виктора Ющенко (№ 668/2008) от 25 июля 2008 года день памяти святого Владимира является в Украине не только церковным, но и государственным праздником — Днем Крещения Киевской Руси. Святейший Патриарх Кирилл, выступая сегодня вечером в прямом эфире телеканала «Інтер» дал высокую оценку этому указу главы Украинского государства и выразил надежду, что вскоре день памяти святого Владимира станет государственным праздником и в России, и в Белароси.

Начался же сегодняшний праздничный день с Божественной литкргии, которую Святейший Патриарх Кирилл и Блаженнейший Митрополит Владимир совершили Божественную Литургию на площади перед Успенским собором Киево-Печерской Лавры. Им сослужили многочисленные украинские и российские архиереи.

После чтения Евангелия Его Святейшество произнес проповедь, посвященную дню памяти святого Владимира. «Мы будем молиться святому равноапостольному князю Владимиру о даровании нам силы любить ближнего… Пусть он даст нам силу любить врагов и доказать опытом своей жизни, что не искаженное злобой лицо, проповедующее ту или иную человеческую истину, но кроткий лик вышедшего из купели крещения Киевского князя Владимира является идеалом Святой Руси. И этот идеал непобедим и непреодолим, ибо он есть слово Божие, а не человеческое», — так закончил Святейший Патриарх свое слово. После проповеди прогвучали бурные аплодисменты слушателей.

По окончании Литургии Его Святейшество поздравил Блаженнейшего Митрополита Владимира с днем его тезоименитства и вручил ему крест и панагию. Киево-Печерской Лавре Патриарх Кирилл подарил напрестольное Евангелие, украшенное драгоценными камнями. Отвечая на поздравление Святейшего Патриарха, Блаженнейший Митрополит Владимир произнес прочувствованное слово, в котором напомнил о той боли, которую причиняют украинскому народу церковные разделения: «Сердце обливается кровью от того, что единоверные и единокровные люди, принадлежавшие к единой Церкви, теперь враждуют против нее». Все же Предстоятель Украинской Православной Церкви выразил надежду, что с помощью Божией долгожданное единство украинского православия будет достигнуто.

После литургии состоялся крестный ход к Дальним пещерам, где был совершен молебен святому князю Владимиру. Затем Его Святейшество благословил многочисленных паломников с балкона здания Киевской митрополии. В богослужении и крестном ходе приняли участие около двадцати тысяч человек.

Праздничное богослужение и крестный ход завершились около 13.00. Это заставило несколько скорректировать дальнейшую программу. Предполагавшийся прежде визит Патриарха на место строительства нового кафедрального собора в Киеве был отменен. По окончании молебна Святейший Патриарх отправился на праздничный прием в гостиницу «Киев».

С 18.30 до 20.00 на телеканале «Інтер» состоялась специальная духовно-просветительская программа «Прямой эфир с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом». В течение полутора часов в телестудии Святейший Патриарх Кирилл общался с деятелей науки и культуры Украины, России и Белоруссии. В программе приняли участие академик Национальной Академии наук Украины Петр Толочко, заслуженный артист Беларуси Владимир Гостюхин, заслуженная артистка России Наталия Варлей, народная артистка Украины Таисия Повалий, заслуженный врач Украины Ольга Богомолец, актер Федор Бондарчук, актер и телеведущий Борис Корчевников, рок-музыкант Олег Карамазов. Также в студии присутствовали представители православного молодежного движения города Киева.

В течение полутора часов Святейший Патриарх Кирилл ответил на вопросы гостей программы. Главными темами обсуждения стали: проблема взаимоотношения Церкви и государства, современный мировой финансовый кризис, миссия Церкви в молодежной среде.

Святейший Патриарх Кирилл имеет большой опыт работы на телевидении. Он является автором и ведущим телепрограммы «Слово пастыря», которая существует уже пятнадцать лет на Общественном российском телевидении. Тем не менее, отвечая на один из вопросов в студии канала «Інтер», Его Святейшество подчеркнул, что «представители Церкви не должны превращаться в телезвезд». По мнению Святейшего Патриарха, слово Церкви на телевидении должно быть разумно дозированным.

Рассказывая о своем участии в недавнем телепроекте «Имя России» Его Святейшество выразил особую радость в связи с тем, что именем России был избран святой князь Александр Невский, а в ходе аналогичного проекта в Украине (проект «Великі українці») наиболее популярным историческим деятелем оказался великий князь Ярослав Мудрый. Патриарх Кирилл подчеркнул, что национальными символами могут быть лишь те исторические личности, которые объединяют, а не разделяют народ.

Особый интерес собравшихся вызвали рассуждения Святейшего Патриарха о проблемах современной миссии среди молодежи. Его Святейшество отметил, что Церковь призвана проповедовать слово Божие в рамках любых субкультур. Однако эта проповедь не должна означать отказа проповедника от собственной идентичности. Главное — открытость, умение услышать другого, принять его таким, каков он есть.

Завершая программу, ее ведущий Андрей Данилевич поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла за глубокие и содержательные ответы на непростые вопросы и предложил Его Святейшеству в будущем принять участие в новых подобных проектах телеканала «Інтер».

Таким образом, второй день пребывания в Украине Святейшего Патриарха Кирилла ознаменовался не только духовным общением с верными Украинской Православной Церкви в рамках богослужения, но и стал днем насыщенного миссионерского диалога между Его Святейшеством и украинским обществом.