Патриарх Кирилл в Украине: День первый

27 июля 2009 года в 8 часов 50 минут в Киев прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Примерно через полчаса Его Святейшество приехал на Владимирскую горку и вместе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром совершил молебен святому равноапостольному князю Владимиру.

У входа в парк Владимирской горки (на улице Трехсвятительской) был устроен пикет украинских националистических организаций, которые протестовали против приезда в Киев Патриарха Кирилла. В пикете участвовало порядка двух сотен человек. И хотя практически все телеканалы обратили внимание на протестующих, следует признать, что акция оказалась чрезвычайно малочисленной и никак не повлияла на реализацию программы визита.

Напротив пикета протестующих расположились представители организации «Верное казачество», стремившиеся не допустить столкновений во время богослужения.

Верующие, собравшиеся близ памятника святому Владимиру, после появления на Владимирской горке Предстоятеля Русской Православной Церкви, начали скандировать: «Наш Патриарх - Кирилл!»

Первое заседание Священного Синода Русской Православной Церкви в стольном граде Киеве

После совершения молебна Святейший Патриарх подошел к журналистам. На вопрос о своих возможных контактах с представителями непризнанных украинских конфессий («Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата» и «Украинской Автокефальной Православной Церкви») Святейший Кирилл ответил, что не планирует проводить никаких встреч, которые не входят в официальную программу визита. В то же время Патриарх Кирилл отметил, что получил соответствующие предложения со стороны УПЦ-КП и УАПЦ и будет думать, как на них ответить.

После молебна Святейший Патриарх отправился в Киево-Печерскую Лавру, где на Ближних пещерах его торжественно встретила братия монастыря во главе с наместником архиепископом Вышгородским Павлом. После общей фотографии с насельниками Лавры и преподавателями Киевской Духовной Академии Его Святейшество проследовал в покои наместника. Именно здесь Святейший Патриарх будет ночевать во время своего пребывания в Киеве.

Около полудня в резиденции Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира началось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Это заседание стало первым заседанием Синода, проведенным в Киеве, за все время существования этого органа церковного управления.

Межсоборное присутствие РПЦ - новая веха в истории Церкви

Пожалуй, наиболее значимым решением Священного Синода стало постановление об учреждении Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Это новый орган, который не имеет аналогов в предшествующей истории Русской Церкви. Межсоборное присутствие учреждено по инициативе Святейшего Патриарха Кирилла как постоянно действующий орган. Его главной задачей является общецерковное обсуждение наиболее актуальных вопросов церковной жизни. Поскольку в соответствии с действующим уставом Русской Православной Церкви Архиерейские Соборы созываются один раз в четыре года, а Поместные Соборы могут созываться лишь по мере надобности (то есть без четко установленной периодичности), то в период между этими Соборами постоянным органом, разрабатывающим предложения и проекты решений для грядущих Соборов, как раз и призвано стать Межсоборное присутствие.

В повестку дня этого органа включен довольно широкий круг вопросов: от сугубо богословских и канонических до вопросов приходской жизни, приходской практики, церковного искусства, миссии, монашества, благотворительности и духовного образования. Для Украины особо важно, что одним из вопросов, в Межсоборном присутствии также будет обсуждаться проблема преодоления церковных расколов.

Синод также утвердил и персональный состав присутствия. В него включено и несколько представителей Украинской Православной Церкви. Это дает надежду на то, что проблема церковных разделений в Украине станет одной из тем обсуждения в рамках новосозданного органа.

Встреча с Президентом Украины: доверительная беседа и знаковые общественные мероприятия

По окончании заседания Синода Святейший Патриарх и Блаженнейший Митрополит Владимир отправились в здание Секретариата Президента Украины, где состоялась их встреча с главой Украинского государства - Виктором Андреевичем Ющенко. Как позже сообщил журналистам Президент, в ходе доверительной беседы с Предстоятелем Русской Православной Церкви он обсудил проблему церковных расколов в Украине. По словам Президента, Его Святейшество при анализе этого вопроса продемонстрировал понимание и открытость.

В 16 часов 30 минут Президент Виктор Ющенко, Святейший Патриарх Кирилл и Блаженнейший Митрополит Владимир в сопровождении государственных деятелей и епископата прибыли в парк Славы, где возложили венки к могиле Неизвестного солдата. Была провозглашена «Вечная память» всем воинам, сложившим голову на полях Великой Отечественной войны. Затем состоялось возложение венков к памятнику жертвам Голодомора 1932-1933 годов. Здесь прозвучала «Вечная память» невинным жертвам массового голода. Президент Виктор Ющенко, Патриарх Кирилл и Блаженнейший Митрополит Владимир посадили калину в аллее у памятника.

Затем состоялся подход к прессе, во время которого Президент Ющенко и Патриарх Кирилл сделали программные заявления.

Президент Украины поблагодарил Святейшего Патриарха за приезд в Киев, назвав его визит в Украину знаковым. Особо Виктор Ющенко поблагодарил Патриарха за то, что этот визит носит сугубо пастырский, неполитический характер.

По итогам встречи прозвучали обоюдные слова благодарности

Президент также отметил, что украинский народ желает жить в «объединенной Единой Поместной Первоапостольной Церкви». Он признал, что путь к реализации этого желания весьма непрост, но пройти его необходимо. Проблема церковного единства, отметил Виктор Ющенко, это не только церковная проблема: «Это проблема, которая накладывает отпечаток на социальную стабильность». И поэтому власть, хотя она и не вмешивается во внутрицерковную жизнь, все же желает способствовать восстановлению церковного единства.

Президент также поблагодарил Патриарха Кирилла за то, что он посетил мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов и почтил память невинных жертв тех трагических событий.

В завершение своей речи Президент пожелал Патриарху Кириллу «счастливого пребывания в Украине».

В ответном слове Святейший Патриарх, прежде всего, отметил, что голод 1932-33 годов - это трагедия, которая коснулась и его семьи, жившей тогда в Поволжье. Его Святейшество напомнил, что страшный голод унес тогда жизни множества людей «в Украине, в Поволжье, в Северном Кавказе, в Южном Урале, в Западной Сибири, в Казахстане... Вспоминая их, мы молимся одновременно, чтобы никогда ничего подобного больше не произошло, а также чтобы никогда такого рода события в нашей истории не полагались в качестве некой преграды для братского общения, чтобы никогда из этих трагических обстоятельств нашей истории не проистекала братоненавистническая историософия».

К вопросу о церковном расколе

Рассуждая о Единой Поместной Церкви в Украине, Святейший Патриарх, обращаясь к Президенту, сказал: «Эта Церковь, господин Президент, существует. Есть Поместная Церковь в Украине! Если бы ее не было, не было бы сегодня Украины. Но на теле этой Церкви образовались раны, и раны надо уврачевывать - молитвой, осмыслением того, что со всеми нами произошло и происходит».

Его Святейшество также напомнил о том, что с конца XVI века и до времени правления царя Петра I Предстоятель Русской Православной Церкви именовался «Патриархом Московским, всея Руси и всех Северных стран». Смысл этого титула, как пояснил Святейший Кирилл, заключается в том, что «Патриарх - это отец для всех. Вне зависимости от того, какого цвета паспорт в кармане, вне зависимости от того, в каком мы государстве живем, - он отец всех тех, кто принадлежит к Православной Церкви, входящей в единую юрисдикцию, возглавляемую Патриархом».

Святейший Патриарх пообещал приложить все усилия, чтобы преодолеть имеющиеся церковные разделения в Украине. «Господь нам укажет пути, я верю в Его водительство... И пусть сила Святого Духа ведет нас по правильному пути. Сопрягая молитву с трудами и, что самое главное, с честным, открытым и ясным подходом к тем проблемам, которые существуют в Украине, думаю, с Божией помощью мы все вместе сможем преодолеть существующие преграды».

После этого Святейший Кирилл проследовал в Киево-Печерскую Лавру, где совершил всенощное бдение вместе с Предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшим Митрополитом Владимиром и сонмом архипастырей и духовенства.

Официальная программа первого дня пребывания Святейшего Патриарха в Украине закончилась ужином в Лаврской резиденции Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Владимир БУРЕГА