Визит Патриарха возродит традицию паломничества в Херсонес

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ считает, что запланированный на 2 августа визит Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА в Херсонес Таврический может возродить традицию паломничества в эти места.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится обращении В.САРАТОВА к севастопольцам и гостям города в связи с предстоящим визитом Патриарха в город.

Как отметил В.САРАТОВ, «есть письменные свидетельства и археологические артефакты, которые говорят о том, что в VI веке Херсонес был паломническим центром. Существовала традиция, согласно которой паломники заезжали сюда по пути на святую землю, в Иерусалим, поэтому приезд Патриарха возродит эту традицию и Херсонес, Севастополь станут именно таким паломническим центром», - сказал он.

В.САРАТОВ назвал визит Патриарха «важнейшим событием в жизни православного мира, так как Херсонес, где крестился Великий князь Владимир, и откуда началось распространение христианства по всей Руси, веками оставался и остаётся священным местом для православных».

Глава представительской власти города считает, что «на эту святую землю приедут люди со всех уголков Украины, России, Беларуси и других стран мира. Зная, что здесь был Патриарх, они захотят прикоснуться к этой земле, побывать на святых местах». «Верю, что Херсонес будет местом духовного единения христиан, а, значит, христианский мир станет стабильнее, что сделает более стабильной ситуацию в Севастополе и Крыму, улучшит взаимоотношение Украины и России», - сказал В.САРАТОВ.

«Верю, что визит Патриарха станет той объединяющей силой, призывом к благоразумию и пониманию друг друга, а в конечном итоге будет способствовать укреплению мира в нашем общем доме - Севастополе», - отметил председатель горсовета.