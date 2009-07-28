Патриарх Кирилл призвал молиться о преодолении раскола

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться православных христиан о преодолении раскола и воссоединении тех, кто сегодня «пребывает вне спасительной ограды нашей Церкви и единства» с канонической Украинской православной церковью.

"В праздничном настроении нынешнего праздничного дня присутствует и печальный оттенок. Эта печаль происходит от того, что не все наши православные братья разделяют сегодняшний праздник, некоторые пребывают вне спасительной ограды нашей Церкви и единства... Помолимся, чтобы Господь преклонил к ним свою милость, дал решимость презреть все человеческие страсти и греховные наваждения, соединиться с нами в радости и простоте сердца", - сказал Патриарх, обращаясь к верующим во время Божественной литургии в Киево-Печерской Лавре в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Также, обращаясь к верующим, Патриарх Кирилл напомнил, что значит в жизни каждого человека вера, любовь, добро, милосердие и спасение. И призвал православных строить свою жизнь и жизнь страны на основе Евангельских ценностей и любви к миру.

Кроме того, святейший напомнил роль князя Владимира в становлении христианства в Киевской Руси, соответственно в Украине и в России, подчеркнув, что именно крещение Владимира стало тем событием, которое привнесло в жизнь людей свет и благодать.

«После крещения он стал князем, которого народ стал называть Красным Солнышком», - отметил он.

Кроме того, Патриарх подчеркнул роль Владимира в единении всех народов, которые населяли Киевскую Русь, отметив, что пример князя актуален и сейчас.

В частности, святейший подчеркнул важность смирения для христианина.

О политике Патриарх не сказал ни слова.

После праздничного богослужения Патриарх Кирилл поздравил Митрополита Владимира с Днем ангела, вручив крест и панагию. Так же он напомнил о преемственности своего служения от киевских первосвятителей. Он подчеркнул, что после интронизации в январе этого года принял именно из рук главы канонической Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Киевского и всея Украины Владимира знак духовной власти - древний посох митрополита Киевского и всея Руси Петра.

Патриарх сообщил о важности пребывания на киевской земле – «откуда пошла Русская земля, утверждалось и распространялось» лично для него, еще раз подчеркнув, что его визит носит исключительно архипастырский характер.

Как отметил Патриарх, присутствие тысяч верующих и духовенства из Украины, России, ближнего и дальнего зарубежья, свидетельствует о том, что «стремление к братскому православному единству не иссякло».

"Верим, что молитвами Киево-Печерских преподобных на исторических просторах Руси продолжает утверждаться православие как единственный духовный непререкаемый спасительный фундамент нашей национальной жизни", - подытожил предстоятель РПЦ.

Добавим, что в литургии приняли участие митрополит УПЦ Владимир, лидер Партии регионов Виктор Янукович, депутаты Верховной Рады от ПР Нестор ШУФРИЧ, Юрий БОЙКО, Василий ГОРБАЛЬ, Михаил ПАПИЕВ и другие политики.

Как сообщал УНИАН, праздничная Литургия была продлена

По данным пресс-офиса УПЦ, в литургии приняли участие Предстоятель УПЦ Митрополит Владимир и более 60 архиереев из Украины, России, Белоруссии, Грузии и Молдовы. На праздничную службу пришли более 20 тыс. верующих.

После Литургии состоялся крестный ход. Православные проследовали к Дальним Пещерам, где получили Патриаршее благословение.