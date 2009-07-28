Патриарх Кирилл рассказал Тимошенко, зачем он приехал в Украину

Кирилл рассказал Тимошенко, зачем он приехал в Украину



Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обсудила с Патриархом Московским и всея Руси КИРИЛЛОМ отношения между церковью и государством, вопросы духовного возрождения и возвращения наших народов к христианским ценностям, проблемы православия в Украине.

Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров, встреча главы правительства с Предстоятелем Российской православной церкви состоялась вчера в Киево-Печерской Лавре.

«Я приехал, чтобы молиться вместе с людьми, потому что я верю в чрезвычайную силу молитвы», - отметил Патриарх КИРИЛЛ в начале встречи.

Со своей стороны Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «в такой сложный момент, когда все страны, не только Украина, переживают трудные времена, людям нужны сила воли, сила духа, надежда».

Как отмечается в сообщении, Ю.ТИМОШЕНКО поддерживает постоянный диалог с украинскими религиозными лидерами. В частности, недавно в Кабинете Министров она встречалась со Всеукраинским советом церквей.

На прошлой неделе Ю.ТИМОШЕНКО посетила Предстоятеля Украинской греко-католической церкви Любомира ГУЗАРА.

На протяжении года премьер-министр имела несколько встреч с Предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата Патриархом ФИЛАРЕТОМ.

Ю.ТИМОШЕНКО также встречалась с Предстоятелем Украинской автокефальной православной церкви МЕФОДИЕМ во время совещания, где обсуждалась передача УАПЦ Андреевской церкви.



