В день памяти святого князя Владимира Патрирах возглавит Литургию

Сегодня, 28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира Патриарх Кирилл возглавит Божественную Литургию в Киево-Печерской Лавре, после чего, около 11.30 примет участие в крестном ходу к Дальним пещерам. Об этом говорится в программе, распространенной пресс-службой визита Патриарха.

Около часа дня состоится осмотр места строительства Свято-Воскресенского кафедрального собора.

В тот же день Патриарх примет участие в праздничном приеме.

А вечером, в 18.00 состоится прямой эфир в студии имени А. Довженко с участием Святейшего Патриарха.