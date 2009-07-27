Патриарх Кирилл: голод 1932-1933 годов был общей бедой

Патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ считает, что голод 1932-1933 годов был вызван «совершенно конкретными политическими причинами» и усугублен природными катаклизмами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после совместной с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО церемонии возложения цветов к памятнику жертвам Голодомора 1932-1933 г. в Украине.

По словам Патриарха, он хотел бы дать пояснения всем тем, кто сомневается в правомерности его присутствия возле памятника жертвам Голодомора.

Он отметил, что этот голод имеет к нему лично самое непосредственное отношение, поскольку его дед был священником, 30 лет провел в тюрьмах и лагерях, и был арестован именно в то время, а его семья не погибла голодной смертью только благодаря непоколебимой вере его деда в Господа Бога.

«Этот голод, страшный голод, порожденный совершенно конкретными политическими причинами и усугубленный еще и природными катаклизмами, привел к тому, что огромное количество людей погибло», - сказал Патриарх КИРИЛЛ, добавив, что люди погибли в Украине, в Поволжье, на Урале, в Сибири, в Казахстане.

По словам Патриарха, это общая беда всего народа, который в то время жил в одной стране.

«Поэтому нет ничего удивительного, что мы молимся по безвинных жертвах, мы вспоминаем тех, кто погиб, и одновременно молимся о том, чтобы никогда ничего подобное больше не произошло», - отметил Патриарх КИРИЛЛ.

В свою очередь, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО напомнил, что всегда отмечал, что Голодомор - это не вина России или российского народа.

По словам В.ЮЩЕНКО, ему чрезвычайно приятно, что Патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ пришел к памятнику и почтил память жертв Голодомора.