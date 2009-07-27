Патриарх Кирилл возглавляет богослужение в Лавре
18:49, 27 июля 2009Праздники
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На престоле - мощи Владимира
На площади на территории Свято-Успенской Лавры Патриарх КИРИЛЛ вместе с архиереями Русской и Украинской Православных Церквей и духовенством Киевской епархии служит всенощную.
Как сообщает пресс-центр визита Патриарха, Богослужение будет продолжаться около трех часов, в это время на престоле стоит ковчег с частицей мощей святого равноапостольного князя Владимира.
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