В Киеве проходит встреча Президента Украины и Патриарха

В официальной резиденции главы государства - Доме Городецкого - проходит встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Патриарха Московского и Всея Руси КИРИЛЛА.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, планируется, что основными темами разговора станут государственно-церковные отношения в Украине и перспективы развития православия.

В начале встречи В.ЮЩЕНКО поздравил Патриарха Московского и Всея Руси КИРИЛЛА с его духовным пастырским визитом в Украину. По словам главы государства, от этого посещения Украина ожидает получить много позитивных сигналов, в которых нуждается православие. Он выразил надежду на продолжение диалога по перспективам развития православия в Украине, который украинская сторона очень ценит.

По оценке В.ЮЩЕНКО, в Украине у православия благоприятные условия для развития, свидетельством чего является восстановление и передача соборов, храмов и других культовых сооружений церкви. Президент Украины выразил убеждение, что государственная политика в отношении церкви является правильной, хотя в украинском православии имеют место проблемы, в частности существуют четыре православные конфессии.

По словам В.ЮЩЕНКО, эту проблему Украина получила в наследство, это проблема не только Украины и украинского православия. Глава государства анонсировал, что эта проблема, которая снижает потенциал православия в Украине, будет обсуждена во время встречи с Патриархом КИРИЛЛОМ.

Со своей стороны Патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ поблагодарил за приглашение осуществить визит в Украину, которое он получил от Митрополита Киевского и всей Украины ВЛАДИМИРА. Отмечая историческую роль Киева в развитии православия, он, в частности, отметил, что Киев для него «наш русский Иерусалим и Константинополь в одном лице». Следовательно, свой визит в Украине Патриарх рассматривает не только как пастырский, но и видит в нем миссию паломника.

Патриарх КИРИЛЛ также отметил, что давно поддерживает с Президентом диалог по религиозной ситуации в Украине, а также планирует во время сегодняшней встречи обсудить пакет других вопросов.

С украинской стороны во встрече принимают участие заместитель главы Секретариата Президента Юрий БОГУЦКИЙ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации, первый заместитель секретаря РНБО, специальный представитель Украины по развитию отношений с РФ Константин ГРИЩЕНКО, секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА, Митрополит Киевский и всей Украины ВЛАДИМИР, другие духовные лица.