В Киево-Печерской Лавре Патриарха Кирилла встретили зарубежные паломники

Патриарха КИРИЛЛА в Киево-Печерской Лавре встретила делегация зарубежных паломников.

Как передает корреспондент УНИАН, в составе делегации - 85 представителей (в возрасте от 18 до 25 лет) от 12 епархий Русской Православной Церкви за границей (РПЦЗ) (Австралийская, Новозеландская, Бразильская, Американская и другие), а также Украины, России и Беларуси.

Как рассказал руководитель проекта «Содружество православной молодежи» Сергей ЛАКТИОНОВ, паломническая поездка проходит в рамках международного съезда «Содружество православной молодежи» с 10 июля по 1 августа. Он сообщил, что зарубежные паломники уже посетили Берлинско-Германскую епархию РПЦЗ, куда была привезена икона Божьей Матери «Знамение» Курская-Коренная, одигитрия Русского Зарубежья. После пребывания в Германии делегаты съезда посетили Троице-Сергиеву Лавру в Москве, где состоялась встреча с Патриархом. В Украине паломники пробудут с 27 по 28 июля. После посещения Киева они отправятся в Тернопольскую область, где посетят Почаевскую Лавру.

«Это второй съезд, в прошлом году был первый», - отметил руководитель проекта «Содружество православной молодежи».

По словам С.ЛАКТИОНОВА, встреча Патриарха КИРИЛЛА с паломниками состоялась 19 июля в Троице-Сергиевой Лавре (Москва). Патриарх благословил паломников к укреплению в вере, соблюдая традиции Православной церкви.

«Подобные мероприятия проводятся для того, чтобы православная молодежь могла стать примером для светской молодежи, могла показать, что можно утром молиться, вечером молиться. Можно жить по другим нравственные основам, которые традиционно зиждутся на православии. Они выглядят опрятно и могут обходиться без телевизора, не ходят на дискотеки, а учат русские народные песни и танцы. И постоянно пребывать в молитве», - сказал он.

Справка УНИАН. Курский региональный общественный Фонд православных традиций, социально-экономического и культурного возрождения «Коренная пустынь», совместно с Курской епархией и Архиерейским синодом РПЦЗ разработали проект сотрудничества православной молодежи России и Зарубежья с целью налаживания устойчивых связей, многостороннего сотрудничества и духовного общения молодых людей. Проект получил название «Содружество православной молодежи» и был впервые осуществлен в июле-августе 2008 года.